﻿Zerkarien im Naturbad Mockritz: So können sich Gäste vor den kleinen Saugwürmern schützen

Dresden. Schwellungen und Juckreiz – die Symptome der sogenannten Badedermatitis sind alles andere als angenehm. Verursacht werden die durch Zerkarien, die sich teils auch in Badegewässern tummeln. Aktuell treten die Larven kleiner Saugwürmer im Naturbad Mockritz im Dresdner Süden auf, wie die städtische Bädergesellschaft auf Anfrage erklärt.

Wird das Wasser wärmer, werden die kleinen Saugwürmer aktiver, erklärt Bäder-Sprecher Lars Kühl. Sie kommen vor allem im flachen Wasser von Naturseen vor. Das Freibad in Mockritz ist ein Naturbad, das Auftreten der Zerkarien dort somit nicht ungewöhnlich. „Irrtümlicherweise haften sie sich auch an die Haut mancher Menschen und verursachen einen juckenden Ausschlag“, sagt Lars Kühl. Das Gesundheitsamt stufe diesen aber als nicht bedenklich ein, so der Sprecher. Ebenso seien Zerkarien kein Hinweis auf eine schlechte Wasserqualität.

Keine nassen Badesachen anbehalten

Auch in den vergangenen Jahren waren in Dresdner Badegewässern Zerkarien aufgetreten – allen voran an den offenen Badestellen in Weixdorf und Weißig. Derzeit sei der Bädergesellschaft aber nur das Vorkommen im Naturbad Mockritz bekannt. Dort werden – wie in solchen Fällen üblich – die Badegäste auf das Problem hingewiesen.

Um das Risiko einer Badedermatitis möglichst zu vermeiden, empfiehlt die Bädergesellschaft vorzubeugen. Sprecher Lars Kühl verweist dabei auf die Verwendung einer wasserfesten Sonnencreme, gründliches Abduschen nach dem Baden sowie Abtrocknen. Außerdem sollte nach dem Sprung ins kühle Nass die nasse Badekleidung gegen trockene gewechselt werden.

