﻿Das kann die neue Superklinik in Dresden

Dresden. Für 95 Millionen Euro baut das Universitätsklinikum Dresden (UKD) auf dem Klinikgelände ein Zentrum für Seelische Gesundheit und Altersforschung. Ein Krankenhausneubau der Zukunft verspricht Frank Ohi, kaufmännischer Vorstand des UKD. Das kann Dresdens neue Superklinik, die ab 2026 schrittweise in Betrieb genommen werden soll.

Rohrpostanlage

Eine Rohrpostanlage sorgt dafür, dass Proben schnell und ohne großen logistischen Aufwand im Labordiagnostischen Zentrum in dem Neubau landen. Bisher umfasst das Rohrpostnetz des UKD acht Kilometer. Künftig werden es 24 Kilometer sein, sagt Ohi. „Das kostet Millionen Euro, wird aber viel Geld sparen.“ Die Beschäftigten müssen Blut- oder Gewerbeproben nicht mehr ins Labor bringen, sondern können diese per Knopfdruck abschicken.

Wirtschaftstunnel

Ein Wirtschaftstunnel im Keller versorgt alle Bereiche in dem Neubau mit Material. Das soll vollautomatisiert über ein Meter mal 70 Zentimeter Plattformen laufen, wie Frank Willimowski erklärt, der Leiter Bauen und Technik am UKD. Die Logistik wird aus dem Klinikbereich in den Keller verlagert, viele Prozesse laufen im Verborgenen ab. Auch hier werden die Beschäftigten von vielen Wegen, die sie jetzt noch zu Fuß zurücklegen müssen, entlastet.

Kälteanlage

Eine ressourcenschonende Anlage sorgt für frische Luft in dem Neubau. „Es ist keine Klimaanlage, unsere Kühlung kommt mit viel weniger Energie aus als herkömmliche Anlagen“, sagt der kaufmännische Vorstand.

Parkplätze

65 Parkplätze entstehen in der Tiefgarage. Das UKD hält für seine 7000 Beschäftigten über 600 Parkplätze vor, so Ohi. Die meisten würden mit Öffentlichem Nahverkehr oder Fahrrad zur Arbeit kommen. „Aber Personal, das auswärts wohnt, braucht Parkplätze.“ Zumal der Parkdruck im Umfeld des UKD in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist.

Orientierungssystem

Die geriatrische Station ist so konzipiert, dass Patienten in keine Sackgasse laufen. Das ist für demenzkranke Menschen wichtig, die sich so besser orientieren können und nicht in Panik geraten, wenn sie vor einer Wand stehen. Das Konzept wurde mit den Chefärzten entwickelt.

Aneignungsflächen

In den Zimmern gibt es viel Raum für persönliche Gegenstände der Patienten. Auch das soll ihnen die Orientierung erleichtern.

Beleuchtung

Klinikgebäude verfügen über wenig Tageslicht. Mit dem Beleuchtungskonzept soll ein Tag-Nacht-Rhythmus simuliert werden. Als Lichtquellen werden farbige Leuchten verwendet, die positiv auf das seelische Wohlbefinden wirken sollen. „Salbei“ sei ein Farbton, der in der Wissenschaft als positiv für das Gemüt beschrieben werde, sagt Willimowski.

Therapiegärten

In den Lichthöfen des Neubaus sind Grünflächen geplant, die als Therapiegärten für die Patienten genutzt werden können.

Sicherheitskonzept

Suizidgefährdete Personen werden im Erdgeschoss untergebracht. Für bestimmte Patienten zeigt ein Überwachungssystem an, wenn sie bestimmte Bereiche betreten. Die Fenster lassen sich nicht öffnen, aber es gibt die sogenannte „Schweizer Öffnung“: Ein schmaler Teil lässt sich für Frischluftzufuhr öffnen, durch den kein Mensch passt.

Übergänge

Der Neubau wird mit drei Übergängen an das diagnostische Zentrum angebunden. So können Patienten schnell zu MRT, Röntgen oder zu anderen Untersuchungen gebracht werden.

Forschung

Neben stationären und ambulanten psychiatrischen und geriatrischen Stationen gibt es auch Raum für die Altersforschung und für die Erprobung neuer Therapien bei Tumorpatienten.

Zeit und Kosten

Der Neubau liegt noch im finanziellen und zeitlichen Rahmen, versichern Ohi und Willimowski. „Aber die eingeplanten Reserven haben wir aufgebraucht“, sagt der Bauchef. Die Baupreise haben sich extrem verteuert, es gab kleinere Verzögerungen. Ende 2025 soll der Neubau bezugsfertig sein, die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise ab 2026. Wenn es zu keinem Bauverzug kommt. „Hier sind viele Gewerke am Arbeiten, die aufeinander angewiesen sind. Da muss ein Rad ins andere greifen“, sagt Ohi.

Zahlen und Fakten

Der Neubau hat mehr als 12 000 Quadratmeter Nutzfläche und 79 Patientenzimmer mit 156 Betten. Es besteht die Option für einen zweigeschossigen Erweiterungsbau.

