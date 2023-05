﻿Zelte und Leichtbauhallen: Diesen Asylplan hat die CDU in Dresden

Dresden. Nur eine Tatsache ist unumstritten. Dresden braucht Unterkünfte für Asylbewerber. Die Migranten strömen ins Land, die Situation lässt sich mit den Jahren 2015 und 2016 vergleichen. Die Frage, wie Dresden Asylbewerber unterbringt, soll der Stadtrat am Donnerstag beantworten.

Sechs Standorte mit 584 Plätzen

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat eine Vorlage eingebracht, wonach die Stadt an sechs Standorten Containerdörfer errichtet und damit 584 Plätze schafft. Ehemalige Kindertagesstätten und weitere städtische Immobilien sollen als Unterkünfte hergerichtet werden, die Ortschaften sollen Kapazitäten für die Unterbringung von Asylbewerbern melden.

Vorentscheidung im Finanzausschuss

Ob dieser Plan im Stadtrat eine Mehrheit findet, ist völlig offen. Eine Vorentscheidung wird am Mittwochabend im Finanzausschuss fallen, der sich auf einer Sondersitzung mit den Plänen befasst. In den Stadtbezirksbeiräten und Ausschusssitzungen haben CDU-Mitglieder gegen den Plan der Verwaltung gestimmt oder sich enthalten. Jetzt legen die Christdemokraten einen eigenen Vorschlag vor, der die Vorlage der Verwaltung ersetzen soll.

Zelte und Leichtbauhallen

Die CDU-Fraktion will die Unterbringung weiterer Asylbewerber auf vier Standorte außerhalb des Stadtzentrums begrenzen. Die minimale Kapazität sollte bei 200 Personen liegen, das Maximum bei 600 Menschen pro Standort. Statt in Containern sollte die Unterbringung in geeigneten Zelten oder Leichtbauhallen erfolgen. Die Untergebrachten sollen an sieben Tagen in der Woche sozial betreut werden. Die CDU fordert ein Sicherheitskonzept zum Schutz der Bewohner, das aber auch die Sicherheit der Anwohner vor gesetzwidrigem Behandeln der Bewohner berücksichtigen soll.

Kein Standort in Gorbitz

An den von den Stadtbezirksbeiräten bestätigten Asylstandorten Sachsenplatz und Löwenhainer Straße sollten ausschließlich Minderjährige mit ihren Sorgeberechtigten untergebracht werden, heißt es in dem Antrag. Die Unterbringung könne in mobilen Raumeinheiten erfolgen, die Unterbringungskapazität müsse aber auf 60 Personen begrenzt werden. Der vom Stadtbezirksbeirat Cotta bestätigte Standort in Gorbitz müsse gestrichen werden, da in diesem Viertel die sozialräumliche Situation bereits angespannt sei.

Überforderung der gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit

Gleichzeitig fordern die Christdemokraten ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung gegen illegale Migration, eine Rückführungsoffensive und die Anpassung der Sozialleistung von Asylbewerbern, so dass diese keinen Anreiz zur Einwanderung ins deutsche Sozialsystem mehr bieten würden. Die CDU verweist darauf, dass es nicht nur an Geld fehlt, sondern an Wohnraum, Betreuungskapazitäten, Lehrkräften, Schulplätzen und behördlichen Kapazitäten. Es drohe eine Überforderung der staatlichen und gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Dresden soll nicht mehr „Sicherer Hafen“ sein

Der Stadtrat soll nach dem Willen der CDU feststellen, dass Dresden nicht mehr Flüchtlinge als gesetzlich vorgeschrieben aufnehmen könne. Der im vergangenen Jahr vom Stadtrat getroffene Beschluss „Dresden soll sicherer Hafen werden“, in dem sich die Stadt zur Aufnahme zusätzlicher Asylbewerber bekennt, müsse aufgehoben werden, erneuert die Fraktion ihre Forderung.

Migrantenorganisationen für Container

Die sächsischen Migrantenorganisationen haben sich für eine Unterbringung von Asylbewerbern in mobilen Raumeinheiten ausgesprochen. Das sei von allen schlechten Lösungen noch die beste, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch.