Zeitenwende im Dresdner Stadtrat

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

eine neue Koalition steht in den Startlöchern. Das „Hilbert-Bündnis“ aus Grünen, Linken und CDU ist zwar eine ungewöhnliche Konstellation. Es wird aber die Geschicke der Stadt bis zur Kommunalwahl im Mai 2024 bestimmen müssen, wenn am 26. Januar die drei Fraktionen die Bürgermeisterämter unter sich aufteilen sollten. Das ist die kleinste mögliche Mehrheit und auch ein Spiel mit dem Feuer. Gibt es Abweichler und die Wahl scheitert einmal mehr, dann wird die Landesdirektion nicht mehr tatenlos zusehen, sondern einen Beauftragten bestellen, der statt der zerstrittenen Dresdner Kommunalpolitik die Rathausspitze besetzt.

Werden die Lücken auf der Bürgermeisterbank im Plenarsaal bald gefüllt? Die Moderatoren im Machtpoker legen einen Vorschlag vor. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Dass die Fraktionen, die leer ausgehen, dem Vorschlag nicht zustimmen, überrascht wenig. Dass Grüne und CDU aus tiefster Überzeugung hinter dem Ergebnis stehen, ist auch kein Wunder. Beide gewinnen an Einfluss und können sich als Sieger fühlen. Die Linken dagegen stecken in der Zwickmühle. Angesichts des Abwärtstrends der Partei wird es so bald die Chance nicht geben, zwei kommunale Spitzenposten mit Linke-Politikerinnen zu besetzen – und das gleich mal für sieben Jahre.

Aber: Nächstes Jahr ist Kommunalwahl. Die Linken fühlen sich im Wahlkampf in der Oppositionsrolle deutlich wohler als beim Mitregieren. Mittun müssten sie aber, weil die SPD als Teil eines rot-rot-grünen Bündnisses nicht mehr zur Verfügung stünde. Das erklärt das Zögern der Linken. Der große Stratege André Schollbach wird sich entscheiden müssen zwischen langfristigem wahltaktischem Kalkül und kurzfristiger Personalpolitik. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Der geplante Zuschnitt ist ein Kompromiss, der die sehr unterschiedlichen Interessenlagen versucht abzubilden. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, über den Vorschlag der Moderatoren

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

RKI meldet 17.222 Corona-Neuinfektionen: Die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin rückläufig: Im Vergleich zum Vormonat hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz mit 98,4 mehr als halbiert. Seit Beginn der Pandemie zählt das RKI insgesamt 37.622.357 Infektionen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Blick in den Gerichtssaal, in dem seit knapp einem Jahr der Prozess um den Dresdner Juwelendiebstahl läuft. © Quelle: Matthias Rietschel/epd

Dresdner Juwelendiebstahl: Die ersten Geständnisse sind da

Drei Angeklagte im Prozess um den Dresdner Juwelendiebstahl haben am Dienstag wie angekündigt ihre Tatbeteiligung gestanden. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Boris Pistorius (SPD), bisheriger Innenminister von Niedersachsen, bei seinem ersten Auftritt als künftiger Bundesverteidigungsminister. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Boris Pistorius: der Überraschungsminister für Verteidigung

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius soll neuer Verteidigungsminister werden. Bundeskanzler Olaf Scholz lobt dessen Erfahrung und „großes Herz“ – sein Versprechen einer paritätischen Kabinettsbesetzung hält er nicht ein. Schon in dieser Woche muss Pistorius die erste Klippe als Minister meistern. Jetzt lessen

Termine des Tages

11 Uhr: Straßen- und Brückenbauvorhaben - Die Stadtverwaltung Dresden zieht auf einer Pressekonferenz Bilanz über die 2022 realisierten Projekte und gibt einen Ausblick auf das, was dieses Jahr auf dem Programm steht.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Beförderung von Kultur- und Nachbarschaftszentren in Dresden, die Werbe- und Gestaltungssatzung G-09 Prager Straße/Ferdinandplatz/Wiener Platz und das Hochhausleitbild für die Landeshauptstadt Dresden. Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 1, 1. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Blasewitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Potenzialanalyse für derzeitige kommunale Garagengrundstücke, die Ergebnisse des 3. Dresdner Bildungsberichtes und Entsendung einer/eines stimmberechtigten Vertreterin/Vertreters des Stadtbezirksbeirates Blasewitz in den Bewerberbungsbeirat Bundesgartenschau (BUGA) 2033. Ort: Stadtbezirksamt Blasewitz, Ratssaal, Naumannstraße 5, 01309 Dresden

18.30 Uhr: Probetraining bei den Dresden Monarchs - Die Bundesliga-Footballer aus Elbflorenz laden wieder Interessierte ein, sich einmal bei ihnen vorzustellen und mitzutrainieren. Um 18.30 Uhr findet ein erstes Probetraining auf dem Vereinsgelände statt. Hier können sich Männer ab 18 Jahre ausprobieren. Ort: Trainingsgelände Bärnsdorfer Str. 2, 01097 Dresden

Wer heute wichtig wird

Vor allem der Lehrkräftemangel ist immer wieder Thema, wenn es um die Schulen in Deutschland geht. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Robert Bosch Stiftung veröffentlicht Ergebnisse des Deutschen Schulbarometers. Erstmals wurden laut Veranstalter ausschließlich Schulleitungen befragt, die u.a. von massivem Personalmangel und der hohen Belastung durch zu viel Bürokratie berichten.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Prinz Harry: Immer mehr Fehler in seinem Buch werden bekannt. © Quelle: IMAGO/PanoramiC

... Harrys Autobiografie. Ist er ein Lügenprinz?

In Prinz Harrys Biografie „Spare“ (deutscher Titel: „Reserve“) werden immer mehr Fehler bekannt. Einige Geschichten aus dem Buch sind offenbar klar widerlegbar und nicht einmal der Satz, auf den der Titel anspielt, soll tatsächlich gefallen sein. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play