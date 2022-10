﻿Zeiss Women Award: Ehrung für junge Informatikerinnen

Dresden. Frauen in die Informatikbranche! Der Zeiss Women Award versteht sich als Plattform, um erfolgreiche Informatikerinnen zu würdigen und durch die öffentliche Aufmerksamkeit mehr Frauen für einen Beruf in der Digital- und der Informatikbranche zu interessieren. 44 junge Frauen aus 35 Universitäten und Instituten in ganz Deutschland hatten sich beworben. Drei Preisträgerinnen wurden ausgezeichnet sowie ein Sonderpreis vergeben.

Die 26-jährige Thuy Linh Jenny Phan, Masterstudentin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden, gehört dazu. Dabei ist sie erst über einen Umweg in der Informatik gelandet. Geboren in Schlema, aufgewachsen in Aue und Chemnitz, kam sie vor sieben Jahren zum Studieren nach Dresden. Ihr Studienfach waren die Wirtschaftswissenschaften – sie wollte Betriebswirtschaft lernen, um später in das Restaurant ihrer Eltern in Chemnitz einzusteigen.

Ersten Jahre in der Schule nicht leicht

„Doch das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war das Modul „Programmierung und Datenbanken“, erinnert sich Thuy Linh Jenny Phan. „Also bin ich zur Informatik gewechselt und habe das überhaupt nicht bereut. Im Gegenteil: Ich möchte gern andere junge Frauen ermutigen, sich für die Informatik zu entscheiden. Sie verlangt viel Kreativität und Kommunikation, wird in jeder Branche gebraucht und ist unglaublich vielseitig.“

Die ersten Jahre in der Schule waren für Thuy Linh Jenny Phan nicht leicht. Im Elternhaus wurde nur vietnamesisch gesprochen, daher musste sie sich ihre Bildung mehr erkämpfen als Kinder mit deutscher Muttersprache. Deshalb sieht sie ihren Weg als Beispiel, dass man auch mit Migrationshintergrund und damit oft verbundener Bildungsferne seine Ziele erreichen kann. Genau das möchte sie anderen jungen Frauen vermitteln und ist ehrenamtlich sehr aktiv, engagiert sich als Welcome-Tutorin im Studentenwerk Dresden und vertritt die Studentenschaft in verschiedenen Kommissionen an der HTW.

Engagement auch für soziale Belange

Das gesellschaftliche Engagement ist eines der Kriterien, nach denen der Zeiss Women Award vergeben wird. Bewerben konnten sich Studentinnen der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studienganges, unabhängig davon, ob sie einen Bachelor-, Master-, Diplom- oder PhD-Abschluss anstreben. Sie sollten sehr gute Leistungen bis zu einem Durchschnitt von 2,0 vorweisen, an ihrer Abschlussarbeit arbeiten oder sie vor Kurzem beendet haben.

Alle vier Preisträgerinnen sind leistungsstarke junge Informatikerinnen, die sich neben ihrem Studium auch für soziale und gesellschaftliche Belange engagieren und durch ihre Persönlichkeit eine Vorbildwirkung besitzen. Den ersten Platz belegte Meike Nauta, Doktorandin an der University of Twente in Holland und am Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin am Universitätsklinikum Essen. Im Ehrenamt organisiert sie unter anderem Workshops an Schulen als „Botschafterin für Frauen in MINT-Berufen“.

Erster Platz mit 10 000 Euro dotiert

Zweitplatzierte ist Lisa Ihde. Sie absolviert ein Masterstudium IT-Systems Engineering an der Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam und des Hasso Plattner Instituts Potsdam, wo sie auch als Gleichstellungsbeauftragte aktiv ist. Thuy Linh Jenny Phan aus Chemnitz erhielt den dritten Platz. Außerdem wurde ein Sonderpreis vergeben an Kristin Freudenberg, die an der Hochschule Zittau/Görlitz ein Masterstudium Informatik absolviert. Die Mutter von zwei Kindern im Alter unter vier Jahre beeindruckte die Jury mit ihrer außergewöhnlichen Zielstrebigkeit.

Der 1. Platz des Zeiss Women Awards ist mit einer Ehrung und 10 000 Euro dotiert. Der zweite und dritte Platz sind ebenfalls mit Preisgeldern von 5000 beziehungsweise 2000 Euro verbunden.

Der Zeiss Women Award war 2011 durch das Dresdner IT-Unternehmen Saxonia Systems AG ins Leben gerufen worden, das heute als Zeiss Digital Innovation firmiert und zur Zeiss Gruppe gehört. Initiatorin Viola Klein wollte auf die damals sehr niedrige Frauenquote in den IT-Studiengängen an sächsischen Hochschulen aufmerksam machen. Auch der Zeiss Women Award will die vielfältigen Karrierechancen für Frauen in der Digital- und IT-Branche in den Blickpunkt rücken, denn ihre Kenntnisse und Fähigkeiten werden in nahezu allen Branchen dringend gesucht.

Von Sabine Mutschke