﻿Weltunternehmen Zeiss baut in Dresden am Fritz-Foerster-Platz

So soll der Anbau am Ende aussehen.

Seit drei Jahren arbeitet die Firma die Zeiss Digital Innovation, Tochter des Technologieunternehmens Carl Zeiss, in Dresden an digitalen Projekten im Gesundheitsbereich. Der Firmensitz am Fritz-Foerster-Platz wird nun um einen Anbau erweitert. So soll das neue Gebäude aussehen.

