Stau

Reisebus rammt BMW: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A 17 bei Dresden

Ein Reisebus ist am Freitagmittag auf der A 17 mit einem BMW kollidiert. Die beiden Pkw-Insassen kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Auf der A 17 in Richtung Prag staute es.