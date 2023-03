Zaun um Kiesgrube Sporbitz sorgt für Verwirrung

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

und plötzlich stand da ein Zaun: Große Verwirrung um die Kiesgrube in Sporbitz. Seit vergangener Woche ist der Zugang zum Uferbereich ohne Vorwarnung versperrt, offenbar hastig in einer Nacht- und Nebelaktion. Wer den Zaun aufgestellt hat, weiß der Anglerverband, dem Teile des Gewässers gehören, nicht.

Ein Teil des Zauns, der die Kiesgrube wohl vor unliebsamen Besuchern schützen soll. © Quelle: Linde Gläser

Und auch die Stadtverwaltung tappt im Dunkeln. Erst durch eine Anfrage von den DNN wurde man im Rathaus auf die Sache aufmerksam. Nun hat man sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht und sucht den Kontakt mit den Eigentümern. Bleibt abzuwarten, wie die Sache weitergeht. Jetzt lesen

Mich überholt das ganze Thema von rechts. René Häse Geschäftsführer des Anglerverbands Elbflorenz, über den Zaun um die Kiesgrube in Sporbitz

Auf ihrem Hollandrad in Türkis ist Antje Schmidt für den Nachbarschaftspflegedienst Frieda unterwegs. © Quelle: Anja Schneider

Patientenwohl statt Profitgier: Wie es ein Pflegedienst in Dresden besser machen will

Alle stöhnen über die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Anstatt auszusteigen hat Antje Schmidt 2020 mit drei Mitstreitern in Dresden ihren eigenen Betrieb gegründet. Bei „Frieda“ organisieren sich die Mitarbeiter selbst, Profitstreben Fehlanzeige. Die Lösung für die Pflegekrise? Jetzt lesen

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Samarkand, Usbekistan, teil. (Archivbild) © Quelle: Sergei Bobylev/Pool Sputnik Krem

Warum Russland laut Putin nicht bereits 2014 die gesamte Ukraine angegriffen hat

Es war ein Bruch des Völkerrechts: 2014 annektierte Kremlchef Wladimir Putin die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Acht Jahre später – am 24. Februar 2022 – begann die russische Invasion in die Ukraine. Dass Russland nicht bereits 2014 in das ganze Land einmarschiert ist, erklärt der russische Präsident auf seine ganz eigene krude Art. Jetzt lesen

10.30 Uhr: Feierliche Einweihung eines Photovoltaik-Speicher-Kraftwerks in Priestewitz. Das Kraftwerk ist ein gemeinsames Projekt des Energiespeicheranbieters Intilion, des Stromerzeugers Qair und der Leipziger Stadtwerke. Die Hybridanlage ist das erste Projekt der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur, das in Sachsen ans Stromnetz geht.

18.30 Uhr: Start der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus mit der Eröffnung der Ausstellung „P wie Protest“ und einer Podiumsdiskussion in der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden.

19 Uhr: Dynamo in Ingolstadt - Am 28.Spieltag der 3. Liga stehen sich heute in Ingolstadt die beiden Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt und Dynamo Dresden gegenüber. Die Dresdner könnten mit einem Sieg auf Tabellenplatz drei klettern und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der Druck für die Schwarz-Gelben, ihre Erfolgsserie von bislang elf ungeschlagenen Spielen in Folge fortzusetzen, ist groß. Eine Niederlage würde den siebenten Platz in der Tebelle bedeuten.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen). © Quelle: Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) veröffentlicht heute das Familienbarometer mit Allensbach-Daten zur Krisenbewältigung und Aufgabenteilung bei Familie und Beruf. Eine Analyse des Familienministeriums zeigt Optionen für die Weiterentwicklung familienpolitischer Leistungen. Es wird darauf geschaut, wie es Familien bei der aktuellen Krisenbewältigung geht, was Familien von der Politik erwarten und wo Weichen für die Aufgabenteilung in Familie und Beruf gestellt werden können.

Schauspieler Terence Hill. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

... ein paar Patronen im Colt: Kultstar Terence Hill dreht noch einmal einen Western

An der Seite von Bud Spencer wurde Terence Hill in zahlreichen Western zum Kultstar. Jetzt kehrt der Schauspieler im Alter von 83 Jahren noch einmal in den Sattel zurück. Jetzt lesen

