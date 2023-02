Zahlen-Wirrwarr: Findet 2023 wirklich der 589. Striezelmarkt statt?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dresden feiert Ende des Jahres, soweit keine Pandemie oder andere Katastrophen es verhindern, den 589. Striezelmarkt. Aber ist es wirklich die 589. Auflage? Nein, soviel kann man mit Gewissheit sagen. Aber der wievielte Striezelmarkt ist es dann? Das weiß niemand so genau. Wie kommt das?

Am 29. November öffnet der 589. Striezelmarkt die Pforten. © Quelle: Anja Schneider

Verbürgt ist, dass anno 1434 der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands in Dresden aus der Taufe gehoben wurde. Aber dann hat kein Chronist mehr nachgehalten, ob das Treiben in den Folgejahren stattfand. Der 30-jährige und der siebenjährige Krieg, zwei Weltkriege, die Cholera oder weiß sonst was könnten zu Unterbrechungen geführt haben. So, wie auch, das ist wiederum Fakt, die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Also zählt man einfach von 1434 an aufwärts. Sicher nicht korrekt, aber konsequent pragmatisch. Jetzt lesen

Mir ist bewusst, dass in einzelnen Fällen die Neustrukturierung mit komplizierten Fragestellungen verbunden ist. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zur Neuordnung der Geschäftsbereiche im Rathaus

Dieser Zug wird sein Ziel Dresden-Flughafen nicht erreichen. Hinter der Lok hängt ein alter Reichsbahnwagen, der nicht in den Tunnelbahnhof am Flughafen Dresden fahren darf. © Quelle: Sebastian Kositz

S2 mit Reichsbahn-Waggon darf nicht in den Dresdner Flughafenbahnhof

Die Probleme bei der S-Bahn Dresden dauern an. Am Dienstag erreichten nicht alle Züge ihr Ziel, weil ein alter Reichsbahnwaggon im Einsatz war und dieser keine Zulassung für den Tunnelbahnhof unter dem Dresdner Flughafen hat. Jetzt lesen

: Eine Frau sitzt in Osmaniye auf Trümmern, nach dem verheerenden Erdbeben. Mehr als 13 Millionen Menschen in der Türkei sind nach Einschätzung der Regierung von der Katastrophe betroffen. © Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Mehr als 5000 Tote: Warum das Erdbeben in der Türkei und Syrien so verheerend war

Mindestens 5000 Menschen sind durch das Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen – Tendenz steigend. Mit einer Stärke von 7,8 war es eines der stärksten Beben in der Grenzregion seit fast 1000 Jahren. Wie kam es zu diesem katastrophalen Ausmaß? Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona-Warn-App: Was hat sie gebracht – und wie geht es mit ihr weiter? „Ein kleiner Schritt für jeden von uns, ein großer Schritt in der Pandemiebekämpfung“ – so bezeichnete der damalige Kanzleramtsminister Helge Braun einst den Start der Corona-Warn-App. Doch nach mehr als zweieinhalb Jahren ziehen Expertinnen und Experten eine gemischte Bilanz. Brauchen wir die App überhaupt noch? Jetzt lesen

8.30 Uhr: Schülergipfel des Stadtschülerrats Dresden - unter dem Motto „Ohne Frieden ist alles nichts – Was Krieg für Kinder und Jugendliche bedeutet.“ zum Gedenken an den 13. Februar 1945 mit der Möglichkeit, sich zu Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auszutauschen. Ort: Dreikönigskirche, Hauptstraße 23, 01097 Dresden

17 Uhr: Stadtratssitzung in Radebeul - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, die Ergebnisse der Ergebnisse der Neubürgerbefragung 2022 und eine Zahnarztpraxis als Sachspende für die ukrainische Partnerstadt Obuchiv. Ort: Rathaus, Ratssaal, Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Dresden-Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Altstadt für das Jahr 2023, Fördergeld für „Friese - das Online-Newsportal für die Dresdner Friedrichstadt“ und Stadtratsvorlagen für eine zeitliche Erweiterung der Filmnächte am Elbufer, zur Potenzialanalyse für derzeitige kommunale Garagengrundstücke und zum weiterer Umgang mit dem Wunsch nach einer Elbquerung im Bereich Pieschen/Ostragehege. Ort: Neuen Rathaus, Beratungsraum 1, 1. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

19 Uhr: Podiumsdiskussion „Interkulturalität im Öffentlichen Dienst“ - Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth und die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung laden zu einer Podiumsdiskussion ein. Im Mittelpunkt steht das Thema „Interkulturalität im Öffentlichen Dienst“. Diskutiert werden Fragen wie „Wie interkulturell sind unsere Behörden?“ oder „Welche Veränderungen braucht es in der Ausbildung des Verwaltungspersonals?“. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten. Ort: Bürgerfoyer Sächsischer Landtag, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden

Andreas Brockmann (r.) als Tariner der Dresdner Eislöwen mit seinem Assistenten Petteri Kilpivaara, Der muss nun übernehmen, weil Brockmann nach der Niederlage gegen Schlusslicht Bayreuth in der DEL2 gefeuert wurde. © Quelle: MATTHIAS RIETSCHEL

Petteri Kilpivaara übernimmt vorerst den Cheftrainerposten bei den Dresdner Eislöwen. Thomas Brockmann, dem er bisher als Co-Trainer assistierte, wurde am Dienstag mit sofortiger Wirkung entlassen. Die Niederlage gegen Schlusslicht Bayreuth war für die Verantwortlichen des Eishockeyvereins der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Unterstützt wird Kilpivaara vorerst von Sportdirektor Matthias Roos und Team-Manager Steven Rupprich. Ob er eine dauerhafte Lösung ist oder die Eislöwen bald einen Nachfolger für Brockmann präsentieren, ist offen. Jetzt lesen

Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Bei der Zuordnung der Bundesländer lag Oliver Welke, der Moderator der ZDF-„Heute Show“, jetzt daneben – und sorgte in Sachsen für einige Verstimmung. © Quelle: Sascha Baumann/dpa

... ein missglückter „Heute Show“-Witz: Sachsens Kultusminister Piwarz kann nicht lachen

Der satirische ZDF-Wochenrückblick „Heute Show“ widmete sich zuletzt dem Lehrermangel. Doch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) konnte über die Späße gar nicht lachen – weil Moderator Oliver Welke bei einem Witz ein Bundesland weit daneben lag. Inzwischen hat sich der Sender für Welkes Lapsus entschuldigt.

