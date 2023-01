﻿Überraschung in Dresden: Auch im Dezember weniger Arbeitslose

Überraschung in Dresden: Entgegen dem Bundes- und Landestrend ist die Zahl der Menschen ohne Job auch im Dezember gesunken.

Dresden/Chemnitz/Nürnberg. In Dresden ist die Zahl der Menschen ohne Job gegen den Bundes- und Sachsentrend leicht gesunken. Im Dezember des Krisenjahrs 2022 gab es in der Landeshauptstadt 16.951 Arbeitslose, 87 weniger als im November. Jan Pratzka, Chef der Dresdner Agentur für Arbeit, sprach von einer „kleinen Überraschung“. „Üblicherweise kommt es zum Jahresende zu einem Anstieg der Zahl der Arbeitslosen, der in diesem Jahr ausblieb“, sagte er. „Der Rückgang fiel aber so gering aus, dass er keinerlei Auswirkung auf die Arbeitslosenquote hatte, die bei 5,6 Prozent blieb.“