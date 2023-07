Wurde beim Steyer-Stadion das Internet vergessen?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

kein Internet in einer Arena, in der hochklassige Wettbewerbe ausgetragen werden? Unvorstellbar! Es gibt Dokumente, die darauf hindeuten, dass beim Neubau des Heinz-Steyer-Stadions die Internetanbindung vergessen wurde. Und es gibt einen Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU), der klipp und klar sagt: Das Bauunternehmen schuldet ein funktionstüchtiges Stadion mit funktionierender Digitaltechnik, nicht das Problem der Stadt. Angesichts der Historie des Neubaus bleiben Zweifel.

Ein Großprojekt ohne Internet?: Das Steyer-Stadion in Dresden. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv

Da baut die Stadt ein Stadion für mehr als 40 Millionen Euro, aber die Kosten für Ausstattung und Versicherung standen nicht im Haushalt. Das hat der Stadtrat noch korrigieren können, beim Internet wird sich das Gremium auf den Bürgermeister verlassen müssen. Dieser steht nun dafür gerade, dass Dresden eine hochmoderne Arena erhält. Die das neue Heinz-Steyer-Stadion auch wird, wenn es nicht noch weitere Pannen gibt. Was schade wäre. Es gibt wenige Städte, die sich mit so einer tollen Arena schmücken können, wie sie Dresden bekommen wird. Jetzt lesen

Ein erneuter Wahlmarathon wäre fatal für das Ansehen des Stadtrates. Andrea Mühle Grüne-Stadträtin, über die Sondersitzung zur Wahl der Schöffen

Ingo Wortmann, der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (l.), und der Münchner Mobilitätsdezernent Georg Dunkel haben sich die neue Dresdner Stadtbahn aus der Nähe angeschaut. © Quelle: DVB/Maxi Elisabeth Wege

Volle Breite: Münchner fahren auf Dresdens neue Straßenbahn ab

ie Stadt München will das Angebot bei ihren Trambahnlinien deutlich erweitern. Eine Delegation hat sich deshalb nun in Dresden umgeschaut – weil hier schon vor Jahren „einfach mal losgelegt“ worden war. Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 16.07.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. © Quelle: IMAGO/Panama Pictures

Noch vor der AfD: Wagenknecht-Partei wäre in Thüringen stärkste Kraft

Politisch geht es in Thüringen schon seit Jahren drunter und drüber, die Lage gilt im Freistaat als äußerst kompliziert. Eine Wagenknecht-Partei könnte die Konstellation erneut erheblich verändern, wie nun eine Umfrage zeigt. Jetzt lesen

Sonnabend ab 17 Uhr: 13. Dresdner Schlössernacht. Das Feuerwerk beginnt 22.45. www.dresdner-schloessernacht.de

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Neuer Flohmarkt bei Ikea am Elbepark - Bis Ende Oktober findet der Markt immer am dritten Sonntag im Monat statt. Im Angebot sind unter anderem Briefmarken, Münzen, Mineralien, Schmuck, Porzellan, Antiquitäten, antiquarische Bücher, Fotos, Graphiken, altes Spielzeug, Modelleisenbahnen, geschnitzte Holzfiguren, Hausrat und Technik.

Sonntag, 14 Uhr: Dynamo-Testspiel bei Slavia Prag - Dynamo Dresden umweht am Sonntag ein Hauch von Europapokal, denn die Drittliga-Mannschaft von Trainer Markus Anfang gastiert zu einem internationalen Testspiel beim tschechischen Hauptstadtklub Slavia Prag. Die Dresdner Mannschaft reist im Anschluss an das Trainingslager in Tirol in die Goldene Stadt weiter, wo das Jubiläumsspiel anlässlich des 70. Vereinsgeburtstages bei Slavia stattfindet.

Das Duhner Wattrennen gehört zu den international aufsehenerregendsten Veranstaltungen im Pferdesport. (Archivfoto) © Quelle: picture alliance / dpa/Archivbild

Das Duhner Wattrennen, ein weltweit bekanntes „Pferderennen auf dem Meeresgrund“, das seit 1902 im Wattenmeer vor Duhnen ausgetragen wird, zählt international zu den aufsehenerregendsten Wettkämpfen im Pferderennsport. Im Galopp geht es vor mehreren Zehntausend Zuschauern im Nordseeheilbad Cuxhaven über den Schlick. Nach rund einem Dutzend Rennen und mehreren Pferde-Präsentationen gibt es am Abend traditionell die After-Turf-Party mit Musik auf der bunten Meile hinter dem Deich.

In Kalifornien bedroht ein Seeotter Surfer und kapert ihre Bretter. Die Küstenwache muss eingreifen (Symbolbild). © Quelle: Christian Charisius/dpa

... ein Seeotter in Kalifornien, der keinen Spaß versteht

Im Netz verbreiten sich aktuell kuriose Videos und Fotos. Ein Seeotter bedroht und entreißt Surfern die Bretter. Jetzt will die Küstenwache einschreiten. Jetzt lesen

