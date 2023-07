﻿Würzburger Straße im Dresdner Süden wird ab Montag saniert – Bau in Etappen bis Juni 2024

Das sind die einzelnen Bauetappen

24. Juli bis 12. August 2023: Sperrung der Kreuzung Würzburger Straße/Chemnitzer Straße. In Richtung Löbtau bleibt die Würzburger Straße in diesem Bereich befahrbar – anders als die Chemnitzer Straße. Autos in Richtung Plauen werden über die Nürnberger, Münchner und Nöthnitzer Straße, Autos in Richtung Stadt über Altplauen, Tharandter Straße und Nossener Brücke umgeleitet. Betroffen von der Sperrung ist auch die viel genutzte Buslinie 62. 14. August bis 1. Oktober 2023: Vollsperrung der Würzburger Straße zwischen Chemnitzer Straße und Münchner Straße. Zwei der drei Kreuzungen Hohe Straße, Kaitzer Straße und Bernhardstraße bleiben je nach Baufortschritt für Autos offen, Umleitungen in beiden Richtungen erfolgen über die Nöthnitzer Straße. 2. Oktober bis 13. Oktober 2023: Vollsperrung der Würzburger Straße ab der Hausnummer 51 bis Münchner Straße. Die Querungen Kaitzer Straße und Bernhardstraße bleiben befahrbar, Umleitungen in beiden Richtungen erfolgen über die Nöthnitzer Straße. Zugleich ist die Kreuzung Würzburger/Zwickauer Straße gesperrt. Stadteinwärts rollt der Verkehr über die Oederaner Straße und Nossener Brücke, stadtauswärts über die Chemnitzer Straße und Altplauen. 16. Oktober bis 7. November 2023: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Hohe Straße und Münchner Straße – inklusive der Querungen Kaitzer Straße und Bernhardstraße. Die Umleitung erfolgt weiterhin über die Nöthnitzer Straße. Zeitgleich bleibt auch die Würzburger zwischen Zwickauer und Chemnitzer Straße gesperrt. Hierfür wird eine Umleitung über die Zwickauer Straße und Hahnebergstraße eingerichtet. Kurzzeitig wird auch die Kreuzung Würzburger/ Zwickauer Straße gesperrt (Umleitung über Tharandter Straße, Altplauen und Chemnitzer Straße). 8. November bis 22. Dezember 2023: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Zwickauer Straße und Chemnitzer Straße. Die Umleitung erfolgt über Zwickauer Straße und Hahnebergstraße. 4. März bis 21. April 2024: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Hofmühlen- und Zwickauer Straße sowie halbseitige Sperrung zwischen Zwickauer und Chemnitzer Straße. Die Autos rollen über Tharandter Straße und Altplauen zur Nöthnitzer Straße. Das Fahren von der Chemnitzer in die Zwickauer Straße ist möglich. 22. April bis 14. Mai 2024: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Hofmühlenstraße und Chemnitzer Straße. Eine Umleitung über Tharandter Straße, Altplauen und Nöthnitzer Straße wird ausgeschildert. 15. Mai bis 2. Juni 2024: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Hofmühlenstraße und Zwickauer Straße (Umleitung über Tharandter Straße, Altplauen und Nöthnitzer Straße). 3. bis 19. Juni 2024: Sperrung der Würzburger Straße zwischen Tharandter Straße und Hofmühlenstraße. (Umleitung über Tharandter Straße, Altplauen und Nöthnitzer Straße). Sanierung Weißeritzbrücke: Während der ersten vier Bauphasen erfolgt die Sanierung der Brücke. Beide Fahrspuren bleiben in dieser Zeit allerdings befahrbar. Hinweis: Die ab Oktober 2023 genannten Termine können variieren.