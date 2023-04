﻿Dachschaden am WTC Dresden: Beim Baubürgermeister tropft es

Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft

Asylcontainer in Dresden-Gorbitz: Brandbrief an den Stadtrat

Die Stadt will am Altgorbitzer Ring eines von neun Containerdörfern für Asylbewerber errichten. Der Vorstand der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft hält das für das falsche Signal in einem ohnehin benachteiligten Viertel.