﻿Wrestling-Schule in Dresden gegründet – Erste Show in Coswig

Dresden. Wer den Innenhof der Stauffenbergallee 4 in Dresden betritt, kann mehrmals in der Woche abends ungewöhnliche Geräusche vernehmen. Hinter den offenen Fenstern sind aber keine Handwerker zu Gange, sondern Wrestler. Sie werfen ihre Gegner gepflegt auf den Mattenboden und das scheppert mächtig.

Anfang Juni haben Axel Tischer, Franz Engel und Mario Neumann gemeinsam nach langer Suche nach einer geeigneten Immobilie das Sport Center Dresden gegründet – in der ehemaligen Lehrküche der privaten DPFA-Schule. Neben den Wrestlern sind auch MMA-Kämpfer in der neuen Sportschule zu Gange.

Der „Star“: Axel Tischer alias Alexander Wolfe oder Axeman

Engel und Tischer sind selbst noch aktive Wrestler. Axel Tischer, Jahrgang 1986, kann auf eine internationale Karriere verweisen. Von 2015 bis 2021 war er unter den Ringnamen Alexander Wolfe und Axeman bei World Wrestling Entertainment in den USA unter Vertrag. Nun ist der recht bodenständige Familienvater wieder in seiner Heimat und hat sich auf dem Lande unweit von Dresden niedergelassen. Noch immer ist er ein gefragter Wrestler und Wrestlingtrainer, der nach eigenen Angaben im In- und Ausland gebucht wird und vom Wrestling lebt.

Axel Tischer, Franz Engel und Mario Neumann (v.l.) haben in Dresden eine eigene Wrestlingschule gegründet und bieten auch Kurse für interessierte Einsteiger an. © Quelle: Lars Müller

Seine Mitstreiter gehen noch bürgerlichen Jobs nach. Franz Engel ist dennoch als Wrestler in Deutschland und den Nachbarländern bekannt, Mario Neumann wrestelt selbst nicht mehr aktiv.

Probetraining für alle ab 14 Jahren

Mit ihrer Wrestling-Schule in der Dresdner Albertstadt wollen sie der Szene in der Region eine Basis bieten und Nachwuchs trainieren. Interessierte Mädchen und Jungen ab 14 Jahren sowie Frauen und Männer sind zum Probetraining willkommen, sagen sie.

Vor allzu vielen blauen Flecken oder gar gebrochenen Rippen müsse sich aber zunächst niemand sorgen. „Es geht beim Anfängertraining ums richtige Abrollen, um Koordinationsübungen“, sagt Mario Neumann. Jugendliche können zum ersten Training auch ihre Eltern mitbringen.

Generell geben sich die Gründer der Wrestlingschule sehr offen. Schließlich wollen sie ein breites Publikum unterhalten und dafür müssen sie erst einmal über die Szene hinaus bekannt werden und aus der Social-Media-Wrestlingblase herauskommen. Dafür gehen die Wrestling-Fans derzeit sprichwörtlich Klinken putzen und tauchen auch schon mal im Coswiger Rathaus auf, allerdings ganz zivil.

Wrestling-Show in Coswig mit internationalen Kämpfern

Nicht zuletzt aus Gründen des Marketings gehen die Wrestler in finanzielle Vorleistung und organisieren am 15. Juli in der Börse Coswig ein internationales Wrestling-Event, zu dem bekannte und erfolgreiche Wrestler auch aus dem Ausland eingeflogen werden. Dem Publikum soll eine echte Wrestling-Show mit 22 Kämpfern geboten werden, wie sie sonst nur nachts im Sportfernsehen oder in westdeutschen Wrestling-Hochburgen zu sehen ist. Motto: That´s awesome Wrestling.

Mit einigen Hundert Zuschauern rechnen die Wrestling-Jungs schon. Natürlich steigen auch Franz Engel und Axel Tischer, der sich von einer Schlüsselbein-OP nach Verletzung erholt hat, in den Coswiger Ring. Auch der Erzgebirger Nick Schreier und der Dresdner Publikumsliebling Laurance Roman – der bürgerlich Laurenz Domschke heißt – werden zu erleben sein und die typische Wrestling-Mischung aus hartem Kampfsport mit viel Show präsentieren. Der studierte Fitnessökonom und Fitnesstrainer Domschke ist auch selbst als Trainer in der neuen Wrestling-Schule am Start.

Fünf Frauen trainieren in Dresden Wrestling

Knapp 30 Kämpfende trainieren aktuell Wrestling im Sport Center Dresden, darunter fünf junge Frauen. Fünf bis sechs der Sportler sind regelmäßig auf Wrestlingshows zu erleben. Es gibt aber auch Wrestler, die es gar nicht vor das große Publikum zieht, sagen Domschke und Neumann. Manche hätten einfach nur Spaß am Training ganz ohne Zuschauer, andere wiederum brauchen noch etwas Übung bis zur ersten vorzeigbaren Show.

Training wird viermal in der Woche angeboten, wobei die Profis immer Mittwochabend den fünf mal fünf Meter großen Wrestling-Ring für sich beanspruchen. Anfänger trainieren montags, Fortgeschrittene am Freitagabend. Offenes Training ist am Sonntag.

Kontakt zur Wrestlingschule und Tickets für das Coswiger Event gibt es unter www.sportcenterdresden.de. Für Kurzentschlossene gibt es am 15. Juli ab 17 Uhr auch noch Karten an der Abendkasse in der Börse.

