In der sächsischen Landeshauptstadt ermitteln die besten Kfz-Mechatroniker der Welt ihren Weltmeister.

Die besten Kfz-Mechatroniker aus 24 Nationen und fünf Kontinenten stellen sich in Dresden dem Wettbewerb, um ihren Weltmeister zu ermitteln.

Dresden. Die WorldSkills sind ein internationaler Wettbewerb, bei dem junge Leute in nichtakademischen Berufen gegeneinander antreten, um den bzw. die Beste(n) zu ermitteln. Eigentlich sollten die WorldSkills dieses Jahr in Shanghai stattfinden, wurden aber aufgrund des langen Lockdowns abgesagt. Deswegen wird die WM der Berufe jetzt als „Special Edition“ weltweit in 15 verschiedenen Ländern ausgetragen.

Dresden ist einziger ostdeutscher Wettkampfort

Darunter ist Deutschland, wo die Weltmeisterschaften in neun verschiedenen vornehmlich technischen Berufen stattfinden. Sechs deutsche Städte sind dabei, Dresden ist der einzige ostdeutsche Wettkampfort.

In der sächsischen Landeshauptstadt werden sich vom 25. bis 28. Oktober die besten Kfz-Mechatroniker aus 24 Ländern dem Wettbewerb stellen, um ihren Weltmeister zu ermitteln. Austragungsort ist das Haus des Kfz-Gewerbes Dresden an der Tiergartenstraße.

Haus des Kfz-Gewerbes ist Bundesleistungszentrum

Auf die Verantwortlichen warte eine große Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit ein derartiges Event vorzubereiten. Denn Dresden habe erst Anfang Juli den Zuschlag erhalten, teilte Gabriela Msuya, Hauptgeschäftsführerin vom Landesverband des Kfz-Gewerbes Sachsen e.V., mit. Das Haus des Kfz-Gewerbes sei seit 2018 alleiniges Bundesleistungszentrum für den Beruf Kfz-Mechatroniker des WorldSkills Germany e.V. und bereite regelmäßig auch internationale Teams auf Europa- und Weltmeisterschaften vor.

Deutsche Nationalmannschaft mit 37 Teilnehmern dabei

Zur WorldSkills Competition 2022 Special Edition werden über 1100 Teilnehmer aus 57 Ländern zur Teilnahme in 61 Wettkampfdisziplinen erwartet. Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft ist mit 37 Fachkräften in 32 Disziplinen dabei, teilt der WorldSkills Germany e.V. auf seiner Website mit.

