﻿Spur der Steine: Die Dresdner Schachlegende Wolfgang Uhlmann bleibt unvergessen

Dresden. Wenn Hans Bodach beim Durchsehen von Dokumenten zurzeit öfter mal ruft: „Das ist ja der Wahnsinn!“ oder „Das wusste ich ja gar nicht!“, hat das einen wichtigen Grund. Es geht um den sportlichen Nachlass seines 2020 verstorbenen Freundes Wolfgang Uhlmann.

Bodach bereitet eine Ausstellung zum Wirken der Dresdner Schachlegende vor – gemeinsam mit dem Förderverein Schach Wolfgang Uhlmann e.V., den er mit gegründet hat und dessen Vorsitzender er ist. Denn Uhlmanns Spiel mit den weißen und schwarzen Steinen hat Spuren hinterlassen – weit über Dresden hinaus. Sogar die New York Times widmete ihm einen Nachruf.

Idee zur Vereinsgründung kam durch Ausschreibung für Gedenkturnier

In der Dresdner Schachgemeinde ist Uhlmann auch nach seinem Tod sehr präsent. Zum Beispiel bei jährlichen Gedenkturnieren im Elbepark. Als Bodach die Ausschreibung für 2022 las, erzählt er, sei ihm die Idee gekommen, den Verein zu gründen, um Uhlmanns Andenken zu würdigen. Am 17. November 2022 im Dresdner Stadtmuseum hatte der Verein bereits 59 Gründungsmitglieder.

Hans Bodach, Vorsitzender beim Förderverein Schach Wolfgang Uhlmann e.V., sichtet in einem Lagerraum in Dresden Utensilien aus dem Nachlass des 2020 verstorbenen Wolfgang Uhlmann. Der Verein bereitet eine Ausstellung über das Wirken der Dresdner Schachlegende vor. © Quelle: Holger Grigutsch

Im Vorstand sind mit Hans Bodach (SV Dresden Leuben und Seniorenclub Dresden), Rainer Kempe (Lok Dresden und Seniorenclub Dresden), Martin Röbke (SV Dresden Striesen), Bernd Salewski (SG Grün-Weiß Dresden) und Jen Luger (SV TuR Dresden) viele Dresdner Schachvereine vertreten. Neben den zahlreichen Hobby-Schachfans gibt es nach Angaben des Schachverbandes Sachsen im Freistaat rund 3500 Aktive in Schachvereinen, darunter 1300 in der Region Dresden.

Zurzeit arbeitet sich Bodach mit seinen Vorstandskollegen und Helfern vom Schachverein Grün-Weiß Dresden durch Kisten mit Dingen aus Uhlmanns Nachlass. Vieles davon ist in einem Raum in Dresden-Striesen eingelagert, nicht weit von der Reinickstraße, in der Wolfgang Uhlmann bis zu seinem Tod gewohnt hat.

Das kleine Zimmer, dessen Anmietung der Stadtbezirksbeirat Blasewitz mit 1000 Euro gefördert hat, ist vollgestopft mit Bildern, Pokalen, Urkunden, Büchern, Schachspielen in allen Größen und weiteren Utensilien. Aus einem Karton holt Hans Bodach eine Mappe hervor, auf der steht „1949 bis 2000“. „Wenn das die vollständige Dokumentation von Uhlmans Wettkämpfen ist, wäre das der Hammer“, sagt er. Uhlmanns Ehefrau Christine, weiß er, hat die Schach-Karriere ihres Mannes protokolliert.

Familie schenkte dem Verein Wolfgang Uhlmanns Schach-Nachlass

Als Christine Uhlmann im vergangenen Jahr ins Pflegeheim umziehen musste, schenkte die Familie dem Förderverein große Teile des sportlichen Nachlasses von Wolfgang Uhlmann. Der will nun Stücke daraus in einer Ausstellung präsentieren. Der Ort dafür schien schnell gefunden. Im ehemaligen Elektroladen in der Borsbergstraße hat die Vonovia gemeinsam mit dem Stadtbezirk den „Freiraum“ eingerichtet, den Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine kostenlos für ihre Zwecke nutzen können. Auch zwei Jugendschachgruppen trainieren hier regelmäßig. „Es war fast geklärt, dort ein paar Vitrinen aufzustellen. Doch bei der Vonovia gab es dann Sicherheitsbedenken“, erzählt Bodach.

Nun soll die Ausstellung in Absprache mit dem Dresdner Eigenbetrieb Sportstätten in dessen Haus in der Freiberger Straße einen Raum bekommen. Auf Anfrage sollen dort Führungen stattfinden. „Als wir den Tipp bekamen, für die Möblierung beim Stadtbezirksbeirat Altstadt einen Förderantrag zu stellen, wusste ich ja schon wie das geht, sagt Bodach. Aber dann kam die Haushaltssperre. „Wir müssen priorisieren können nicht mehr jedes Projekt fördern“, teilte das Stadtbezirksamt ihm mit. Er sei freudig überrascht gewesen, als das Projekt schließlich doch mit hoher Priorität eingestuft und die 3000-Euro-Förderung einstimmig beschlossen wurde.

Weizsäcker ging zuerst zu Uhlmann

Während Hans Bodach das erzählt und immer neue Dinge aus den Kisten hervorholt, fallen ihm Anekdoten aus der Zeit mit Wolfgang Uhlmann ein. „Als wir zu einem Städtevergleich in die Partnerstadt Leningrad reisten, waren zufällig auch die Dynamo-Fußballer dorthin unterwegs“, erzählt er. „Wir mussten durch die Kontrolle, die Fußballstars nicht. Natürlich hatten die im Flugzeug dann die besten Plätze.“ Der Bekanntheit Uhlmanns in der Sowjetunion sei es zu verdanken gewesen, dass es in Leningrad genau andersherum kam. „Die Dynamos staunten nicht schlecht, als sie in den Bus stiegen und wir schon drin saßen.“

Welch hohes Ansehen Uhlmann auch im Westen Deutschlands genoss, habe ein Ereignis im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Hamburg gezeigt. Die war im Dezember 1987 gerade erst unterzeichnet worden. Am 24. Februar 1988 war eine Delegation aus Dresden zum Schach-Städtevergleich eingeladen und saß beim Weltrekordversuch „Linkes gegen rechtes Alsterufer“ von Schülermannschaften auf der Zuschauertribüne.

Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hielt eine Rede. „Er wurde angekündigt und kam durch eine Tür“, erinnert sich Bodach. „Bevor er aber ans Rednerpult ging, kam er auf die Tribüne, begrüßte Wolfgang Uhlmann und gab auch uns allen die Hand.“ Weizsäcker habe es sich nicht nehmen lassen, gegen eine 16-jährige Schülerin eine Partie Schach zu spielen. „Gewonnen hat er nicht“, weiß Bodach. Auch die Dresdner, sagt er, verloren den Städtevergleich knapp, obwohl Uhlmann den stärksten Hamburger habe besiegen können.

„Die Stasi hatte uns im Blick“

Eigentlich hätten damals auch Dresdner Schülerinnen und Schüler in Hamburg Schach spielen sollen. Doch das hatten die Dresdner Sportfunktionäre verboten. Bodach, der als Trainer mitreiste, musste eine Delegation aus Erwachsenen zusammenstellen. „Selbst das war nicht einfach“, erzählt er. „Beim ersten Versuch waren denen zu viele Studenten dabei.“

Dass die Staatssicherheit die Dresdner Schachtruppe nicht nur im Vorfeld im Blick hatte, sei ihm klar geworden, als der Bus auf der Rückfahrt über die Grenze fuhr. „Plötzlich klingelte ein Telefon, das offenbar irgendwo im Armaturenbrett eingebaut war.“ Er habe nur die Antwort des Busfahrers hören können: ,Ja, es kommen alle wieder mit zurück.“ 35 Jahre später, im Mai 2023, organisierte der Förderverein einen „Rückkampf“ in Dresden. Die Erwachsenen und Grundschüler aus Dresden gewannen jeweils 12:4, bei den Jugendlichen hieß es 10,5 : 5,5 für Hamburg.

Große Pläne für das Jubiläumsjahr 2026

Dann kommt ein besonderes Buch zum Vorschein. Es dokumentiert ein Doppeljubiläum im Jahr 1976. Hundert Jahre zuvor, am 13. Mai 1876, war der Dresdner Schachverein gegründet worden. „Ein Jahr vor der Gründung des Deutschen Schachbundes in Leipzig“, betont Bodach. Und 50 Jahre später, im Jahr 1926, fand in Dresden ein bedeutender Jubiläums-Schachkongress statt.

Ein Buch überdie Gründung des Dresdner Schachvereins und einen Jubiläumskongress, die sich 2026 zum 150. bzw. 100. Mal jähren, aus dem Nachlass des 2020 verstorbenen Wolfgang Uhlmann. Der Förderverein Schach Wolfgang Uhlmann e.V. bereitet eine Ausstellung über das Wirken der Dresdner Schachlegende vor und plant Veranstaltungen für das Schach-Jubiläumsjahr 2026. © Quelle: Holger Grigutsch

Diese Ereignisse jähren sich 2026 zum 150. bzw. 100. Mal. Der Deutsche Schachbund möchte aus diesem Anlass die Ausrichtung des Deutschen Schachgipfels 2026 mit zehn nationalen Meisterschaften an Dresden vergeben. Auch von einem Turnier mit internationaler Beteiligung ist die Rede. Der Förderverein ist zum möglichen Rahmenprogramm in Gesprächen mit dem Dresdner Rathaus.

Walter Ulbricht unterschrieb noch selbst, Honecker ließ unterschreiben

Immer wieder hält Hans Bodach Urkunden in den Händen – eine von der Schacholympiade 1964 in Israel, eine andere zur Auszeichnung Uhlmanns als „Meister des Sports“ mit der Unterschrift von DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Als Uhlmann später „Verdienter Meister des Sports“ wurde, ließ Erich Honecker nur noch seinen Staatssekretär unterschreiben. Vielleicht hatte das ja damit zu tun, dass ab den 1970-er Jahren in der DDR nur noch jene Sportarten besonders gefördert wurden, in denen man Medaillen bei Olympischen Spielen erringen konnte. Diese Ungerechtigkeit, das merkt man, wurmt Hans Bodach noch heute.

„Hoffentlich finden wir alle Bücher, die Wolfgang geschrieben hat“, sagt er. Um das letzte braucht er sich keine Sorgen zumachen. Das hat er. Sein Freund hat ihm sogar eine Widmung hineingeschrieben. 25 Jahre lang, von 1980 bis 2005, haben sie im selben Verein gespielt – erst bei Post Dresden und später beim DSC. „Wolfgang war von der Spielstärke her aber eine ganz andere Liga“, erklärt er.

Ein einziges Mal habe er in einem großen Wettkampf gegen ihn am Brett gesessen. Bei der DDR-Meisterschaft 1978, als er noch bei Lokomotive Dresden spielte, hatte Hans Bodach das 16-er Finale erreicht. Er wurde am Ende 15., Uhlmann Siebenter. Hans Bodach konnte seinen Gegnern damals immerhin fünf Remis abtrotzen, gegen Uhlmann war er chancenlos. Trotzdem bezeichnet er das Erlebnis, einmal gegen ihn in einem wichtigen Wettkampf auf Augenhöhe gespielt zu haben, als einen Höhepunkt seiner Karriere.

Ziel ist ein Deutsches Schachmuseum in Dresden

All die Erinnerungen und Erinnerungsstücke sollen nicht nur in der Ausstellung in der Freiberger Straße einen Platz finden. In der Satzung des Vereins steht als Ziel ein Deutsches Schachmuseum in Dresden. Dabei helfen will die Berliner Emanuel Lasker Gesellschaft, die mit dem Versuch gescheitert war, ein solches Museum in der Bundeshauptstadt zu etablieren. Es gibt schon eine vage Idee für eine Immobilie in Dresden. Wenn das irgendwann klappen sollte, wäre es ein Traum, sagt Bodach, auch einmal den kunstvoll verzierten Schachtisch zu präsentieren, den Uhlmann von Fidel Castro geschenkt bekam und der sich im Besitz der Familie befindet.

Vorher gilt es jedoch, das Jubiläumsjahr 2026 vorzubereiten, eine Website aufzubauen und natürlich die Ausstellung, die noch dieses Jahr eröffnet werden woll. Ein guter Anlass wäre ein internationales Turnier mit acht Großmeistern, das der Förderverein im Oktober gemeinsam mit dem USV TU Dresden veranstaltet, um zwei Talenten aus der Dresdner Bundesligamannschaft die Erfüllung weiterer Normen auf deren Weg zum Großmeister zu ermöglichen.

