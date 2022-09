﻿Wohnungswirtschaft in Dresden steht vor dem Kollaps

Dresden. Ein Wohnungsunternehmen mit einem Bestand von 2000 Wohneinheiten muss bei einer Steigerung der Energiekosten um 200 Prozent rund 2,8 Millionen Euro vorfinanzieren. „Das ist ein realistisches Szenario“, sagt Rainer Seifert, Direktor des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Sollten die Betriebskosten um 300 Prozent steigen, müsste das Unternehmen 4,32 Millionen Euro vorfinanzieren. Ein Immobilienunternehmen mit 8000 Wohnungen käme auf einen Betrag von 17,28 Millionen Euro.

40 bis 50 Prozent Forderungsausfall

„Hier entstehen riesige Liquiditätslücken“, erklärte Seifert, der nicht davon ausgeht, dass alle Mieter im nächsten Jahr die steigenden Betriebskosten refinanzieren werden. „Wir gehen von extremen Forderungsausfällen aus. Für viele Mieter in Sachsen werden die Betriebskosten höher ausfallen als die Kaltmiete pro Quadratmeter. Wir rechnen mit 40 bis 50 Prozent, die die warmen Betriebskosten nicht zahlen können.“

„Wer soll dann noch modernisieren?“

Da die Bundesregierung gleichzeitig über ein Moratorium wie zur Corona-Pandemie diskutiere, bei dem Mieter mit Zahlungsrückständen nicht gekündigt werden dürfe, bleibe der wirtschaftliche Verlust bei der Immobilienwirtschaft, befürchtet Seifert. Ohne staatliche Hilfen werde diese einen Kollaps erleiden. „Wer soll dann noch sanieren und modernisieren? Bis auf Notreparaturen wird den Unternehmen das Kapital fehlen“, so der Verbandsdirektor.

Verzinste Darlehen helfen nicht weiter

Die Wohnungswirtschaft solle auf der einen Seite die Gebäudebestände auf Klimaneutralität trimmen, auf der anderen werde ihr aber die Liquidität entzogen. „Sämtliche Investitionen sind massiv bedroht.“ Zumal die Signale aus Berlin derzeit alles andere als zielführend seien: Die Immobilienwirtschaft soll zur Überbrückung verzinste Darlehen erhalten, weiß Seifert. „Das ist der falsche Ansatz. Wir brauchen unverzinste Liquiditätshilfen.“

300 Euro pro Monat zusätzlich für 60 Quadratmeter

Grundproblem sei, dass Wohnungsunternehmen steigende Betriebskosten erst mit der Jahresabrechnung an die Mieter weitergeben dürfen. Die Abrechnungen liegen in der Regel ab dem Frühjahr des Folgejahres vor. Angesichts der dramatisch steigenden Energiekosten rechnet Seifert damit, dass sich die warmen Betriebskosten in Dresden für eine 60 Quadratmeter große Wohnung um 300 Euro pro Monat erhöhen werden. Auf die Mieter kämen Nachzahlungen von 1440 Euro für ein Jahr und mehr zu. „Wir haben hier in Dresden eine Mietpreisbremse und diskutieren über Cent-Beträge. Wir müssen die Betriebskosten in den Fokus nehmen. Hier geht es um Euro-Summen.“

Riesiger Werteverzehr in der Immobilienwirtschaft

Es finde gegenwärtig ein riesiger Werteverzehr in der Immobilienwirtschaft statt. Insbesondere kleine Vermieter könnten gezwungen sein, sich von ihren Immobilien zu trennen. „Das bedeutet eine weitere Monopolisierung. Kann das gewollt sein?“, fragt Seifert. Der Totalverkauf der kommunalen Wohnungsbestände in Dresden erweise sich hier als Vorteil für die Kommune: Die Stadt müsse ihrer Wohnungsgesellschaft keine Millionenbeträge für die steigenden Energiekosten überweisen, so Seifert.