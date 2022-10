Wohnungsbrand in Leuben: Feuerwehr löscht, rettet Menschen und Katzen

Bei einem Wohnungsbrand in Leuben hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen zwei Katzen aus der Brandwohnung und eine Frau aus dem Treppenhaus gerettet. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Dresden. Einen Wohnungsbrand hat es am Sonntagmorgen in der Försterlingstraße in Leuben gegeben. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil aus den Fenstern einer Wohnungim ersten Obergeschoss eines Mehrfamiliengebäudes dicker schwarzer Rauch kam. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich noch vor Ankunft der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht.Beide wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und mit dem Verdacht aufRauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, und rettete zwei Katzen aus der Wohnung. Insgesamt befanden sich neunPersonen im Haus, die sich überwiegend aus eigener Kraft ins Freieretten konnten. Eine Frau wurde mit einer Brandfluchthaube über denTreppenraum gerettet. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen temporär beifreundlichen Nachbarn unter.

Im Anschluss führte die Feuerwehr Belüftungsmaßnahmen durch und entfernte Löschwasseraus der darunterliegenden Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungenzur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 41 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Von lg