﻿Was macht Leipzig beim Wohnungsbau besser als Dresden?

Dresden. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Löser fordert, die Debatte zum Wohnungsbau nicht isoliert für Dresden zu führen, sondern auch nach Leipzig zu blicken. Während in Dresden der Wohnungsbau nahezu zum Erliegen gekommen sei, würden in Leipzig sowohl von der städtischen Gesellschaft als auch von privaten Bauherren Sozialwohnungen gebaut. „Leipzig schafft es, beim Land Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau abzurufen.“

Es sei falsch gewesen, sagt Löser, den kommunalen Wohnungsbestand von Dresden komplett zu verkaufen. Leipzig habe die kommunalen Wohnungen behalten und stehe deshalb ganz anders da als die Landeshauptstadt. Die Kommune sei ein wichtiger Akteur auf dem Wohnungsmarkt und habe Gestaltungsoptionen. „Dank des großen Bestandes bekommt die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft auch ganz andere Zinskonditionen als das städtische Unternehmen in Dresden.“

Erfolgsgeschichte WiD fortschreiben

Es sei richtig gewesen, die städtische Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) zu gründen. „Die WiD ist eine Erfolgsgeschichte“, so Löser. Eine Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben werden müsse. „Und da müssen wir uns fragen, welche Stellschrauben die Politik zur Verfügung hat.“

Wohnungsbau: Experten befürchten Dauerkrise Dem Wohnungsbau in Deutschland droht nach Einschätzung von Fachleuten ohne grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen eine jahrelange Misere. © Quelle: dpa

Angesichts gestiegener Baukosten und Zinsen funktioniere das Geschäftsmodell der WiD nicht mehr. Die Stadt hatte ihrem Unternehmen Grundstücke kostenlos zur Verfügung gestellt und die WiD mit Wohnungsbaufördermitteln und Krediten Sozialwohnungen gebaut. Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges in der Niedrigzinsphase war das möglich. Jetzt müssen die Vorhaben neu gerechnet werden und die WiD kann nicht mehr kostendeckend bauen.

Geförderte Sanierung sichert Rückkauf von Vonovia-Wohnungen

Zwei wichtige Signale habe die Staatsregierung gesetzt, sagt Löser. Die Erhöhung des Fördermittelsatzes von 3,50 Euro auf 4,80 Euro pro Quadratmeter für den Neubau von Sozialwohnungen sei ebenso richtig wie die Erweiterung der Förderrichtlinie auf die Sanierung von Wohnraum. „Das sichert Dresden beim Rückkauf von Vonovia-Wohnungen die Frage der Sanierung.“ Die Stadt will 3000 Wohnungen von Vonovia erwerben, die Verhandlungen stehen vor dem Abschluss.

Forderungen, den kompletten Bestand von 6000 Wohnungen, den Vonovia in Dresden veräußern will, für die Stadt zu erwerben, erteilte Löser eine Absage. „Das klingt zwar gut, scheitert aber an zwei Details“, findet er. Dresden habe nur 40 Millionen Euro für den Rückkauf eingeplant, das sichere das Eigenkapital für den Kauf von 3000 Wohnungen. Zudem verschlechtere sich die Verhandlungsposition der Stadt, wenn diese alle Wohnungen kaufen wolle. „Dann gibt es ja nichts zu verhandeln mehr.“

Lange Bearbeitungszeiten sind ein Bremsklotz

Dresden müsse auch darauf achten, dass sich die WiD nicht übernehme. „Die Gebäude zu sanieren und zu bewirtschaften ist eine große Aufgabe für eine noch junge Gesellschaft.“ Löser hält die Sanierung von 300 bis 400 Wohnungen pro Jahr für realistisch. „Da wären wir in zehn Jahren mit 3000 Wohnungen durch. Das halte ich für eine vertretbare Größe.“

Die Stadt habe zwar keinen Einfluss auf die Baupreise, aber durchaus Möglichkeiten, den Wohnungsbau zu befördern, sagt Löser, der auch Mitglied des Stadtrats ist. „Die Antragsverfahren dauern viel zu lange. Zeit ist aber ein ganz wichtiger Faktor für die Bauherren, die Baukosten steigen von Monat zu Monat.“ Drei bis vier Jahre Bearbeitungszeit für einen Bebauungsplan seien ein Bremsklotz für den Wohnungsbau.

Dresden muss eigene Mittel in die Hand nehmen

Dresden müsse auch überlegen, ein städtisches Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau aufzulegen. „Leipzig macht das so und investiert eigene Mittel.“ Die Stadt sollte eigene Mittel in die Hand nehmen und zumindest die Bauaktivität der WiD wieder ankurbeln. Das städtische Unternehmen hat mehrere fertige Vorhaben in der Schublade, die mit einer städtischen Anschubfinanzierung begonnen werden könnten.

Dass ein privater Bauherr nur schwer Mieter für seine Sozialwohnungen findet, hält Löser für einen unhaltbaren Zustand. „Es kann nicht sein, dass es so lange dauert, mit öffentlichen Mitteln gebaute Wohnungen zu vermieten. Hier sehe ich ganz klar Defizite bei der Vermittlung in der Stadtverwaltung.“ In Leipzig gebe es eine Börse für Sozialwohnungen, hier müsse Dresden schnell nachziehen und ein Forum schaffen, mit dem sich Mietinteressenten über die Angebote informieren können.

Schließlich müsse es auch eine Debatte über die Standards im Wohnungsbau geben. „Wir stellen sehr, sehr hohe Anforderungen an Neubauten. Die Krise ist der Moment, an dem wir darüber nachdenken sollten, was wir brauchen und was nicht.“ Auch Methoden wie die serielle Vorfertigung, die die Baukosten senken könnten, müssten mehr genutzt werden, so der Politiker.

