﻿Wohnung in Dresden-Pieschen brennt – eine Person im Krankenhaus

In einer Wohnung an der Trachenberger Straße hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Eine verletzte Person musste ins Krankenhaus, die Wohnung ist nicht nutzbar.

Dresden. Am frühen Samstagmorgen hat es in einer Dachgeschosswohnung im Dresdner Stadtteil Pieschen gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 2.30 Uhr alarmiert und rückte zu dem Mehrfamilienhaus an der Trachenberger Straße aus. Den Brandbekämpfern schlugen an der Wohnungstür die Flammen entgegen, doch sie konnten das Feuer zügig löschen.

Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Elf weitere Bewohner des Hauses mussten das Gebäude verlassen, konnten aber nach Ende des Feuerwehreinsatzes und einer Untersuchung durch den Rettungsdienst gesund in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Löscharbeiten konnten sich die Evakuierten in einem Bus der Verkehrsbetriebe aufwärmen. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Brandwohnung oder das komplette Dachgeschoss des Hauses soll ersten Angaben zufolge unbewohnbar sein. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.