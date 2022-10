﻿Wohngeldreform bringt Rathaus in Dresden ins Schwitzen

Dresden. Die Bundesregierung plant zum 1. Januar 2023 die größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands, heißt es auf der Regierungs-Internetseite. Für die Landeshauptstadt Dresden bringt der Reformplan laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein fast unlösbares Problem mit sich: Die Stadt muss zusätzliche Beschäftigte für die Bearbeitung der Wohngeldanträge einstellen, die der Arbeitsmarkt gar nicht hergibt.

Was ist das Ziel der Wohngeldreform?

Es sollen laut Bundesregierung mehr Haushalte mit kleinem Einkommen als bisher einen Anspruch auf Wohngeld erhalten. Deutschlandweit beziehen gegenwärtig 600 000 Haushalte Wohngeld, das soll sich auf zwei Millionen erhöhen.

Was heißt das für Dresden?

In Dresden gibt es bisher 6000 Wohngeldempfänger. Wenn die Pläne der Regierung aufgehen, werden es im nächsten Jahr rund 18 000 sein. Das heißt aber auch für die Verwaltung: Ein deutlich höherer Aufwand muss bewältigt werden. Der Wohngeldantrag ist acht Seiten lang und muss jedes Quartal eingereicht werden. Die Berechnungen sind kompliziert, Antragsteller müssen Kontoauszüge, Einkommensnachweise, Mietverträge und viele andere Belege einreichen. Die Bearbeitungszeit eines Antrags liege bei 170 Minuten, rechnete Sozialbürgermeisterin a.D. Kris Kaufmann (Die Linke) vor.

Wieviel Personal benötigt die Wohngeldstelle?

Gegenwärtig arbeiten 44 Beschäftigte in der Wohngeldstelle des Sozialamtes – auf dem Papier. Tatsächlich sind vier Stellen unbesetzt. Bei einer Verdreifachung der Anträge ist laut Hilbert mindestens mit einer Verdopplung des Personals auf 88 Stellen zu rechnen.

Woher sollen die Beschäftigten kommen?

Gute Frage. Fachkräftemangel ist aktuell ein großes Problem. Hilbert sieht auch wenig Möglichkeiten dafür, Personal aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung in die Wohngeldstelle umzulenken. „In dieser Dimension geht das nicht. Da sind wir mit unseren Möglichkeiten am Ende.“ In der Coronakrise mussten viele Ämter Personal an das Gesundheitsamt abgeben. Viel Arbeit ist liegengeblieben und muss jetzt erledigt werden.

Wer soll das zusätzliche Personal bezahlen?

„Die Stadt muss wieder einmal Feuerwehr für das Handeln auf Bundesebene spielen“, beschreibt es Hilbert. Die Finanzierung ist ungeklärt. Dresden hat schon mal eine Sammelplanstelle im Sozialamt gebildet, die es ermöglicht, außerhalb des Stellenplanes Beschäftigte einzustellen. Dabei arbeitet die Stadt auch mit Personalvermittlern zusammen. Im Haushalt verankert ist der Stellenmehrbedarf nicht. „Als wir den Haushalt aufgestellt haben, war die Wohngeldreform kein Thema“, so Hilbert.

Wie sind die aktuellen Bearbeitungszeiten?

Antragsteller müssen bis zu drei Monate warten, ehe sie einen Bescheid erhalten. Diese Frist wird sich erhöhen, wenn mehr Anträge gestellt und von noch nicht eingearbeiteten Beschäftigten bearbeitet werden.

Wann kann ein Antrag online eingereicht werden?

Das soll ab 1. Januar 2023 möglich sein. Die entsprechenden Vorkehrungen würden gegenwärtig getroffen, versicherte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). „Wir werden einen Online-Wohngeldantrag im städtischen Layout zur Verfügung stellen.“

Kommen weitere Kosten auf die Stadt zu?

Ja. Wohngeldempfänger haben Anspruch auf den Dresden-Pass. Bisher zahlt die Stadt 150 000 Euro für diesen Personenkreis. Verdreifacht sich die Zahl der Wohngeldempfänger, werden 300 000 Euro zusätzlich gebraucht. Eingeplant ist das Geld noch nicht.