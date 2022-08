﻿Wohnen statt Kasernen: Neues Quartier in Dresden nimmt Gestalt an

Wohnen am Rand der Dresdner Heide: Der Projektentwickler Quarterbeck errichtet in der Albertstadt 280 Wohnungen.

Dresden. Wo sich einst eine der größten zusammenhängenden Kasernenanlagen in Deutschland befand, entsteht ein attraktives Wohnviertel. In der Albertstadt unweit der Dresdner Heide errichtet die Quarterbeck Immobilien AG bis Ende 2023 das Quartier „Mariengärten“ mit 280 Mietwohnungen in 19 Wohnhäusern. Die ersten 100 Wohnungen sind fertig. Der Projektentwickler lud am Mittwochnachmittag zum Baustellenfest auf die Fläche.

Sieben Baufelder im neuen Quartier

Das Wohnquartier „Mariengärten“ wächst seit November 2020 oberhalb der Stauffenbergallee und östlich der Marienallee. Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs befand sich an diesem Standort und darüber hinaus eine eigenständige Garnisonsstadt für die königlich-sächsische Armee: die Albertstadt. Das Neubauvorhaben umfasst insgesamt sieben Baufelder. Auf vier davon – den Baufeldern vier bis sieben – agiert Quarterbeck. Das deutschlandweit aktive Unternehmen realisiert einen breiten Mix aus Ein- bis Vier-Raumwohnungen. Der Projektentwickler errichtet unter anderem 275 Fahrrad-Stellplätze.

Trotz aller Probleme voll im Zeitplan

Steffen Funk, Leiter der Dresdner Quarterbeck-Niederlassung, erklärte: „Trotz der aktuellen Großwetterlage mit explodierenden Baukosten und Materialengpässen liegen wir voll im Zeitplan. Auf dem Baufeld sechs haben wir 100 Wohnungen fertiggestellt, auf den Baufeldern fünf und sieben wollen wir noch in diesem Jahr die Hochbauphase beenden. Unsere Zuversicht ist groß, dass wir das bisherige Tempo beibehalten können.“

Wohnen in Dresden baut drei Wohnhäuser

Im Rahmen der Quartiersentwicklung zeichnet der Projektentwickler für die komplette Infrastruktur verantwortlich. Dazu gehört auch die Erschließung des gesamten Baugebietes – also auch des Bereiches, in dem die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) drei Wohnhäuser für sozial geförderten Wohnraum errichten wird. Daneben übernimmt Quarterbeck die Errichtung von Straßen, Stützwänden und der Versickerungsanlage sowie den Bau zahlreicher öffentlicher wie privater Grünflächen für Spiel und Aufenthalt.

Sportplatz für benachbarte Schule

Für die angrenzende Freie Alternativschule Dresden stellt das Unternehmen eine Gemeinbedarfsfläche zur Verfügung, auf der ein Sportplatz entstehen soll. „Der Standort der Mariengärten ist geprägt durch eine spannende Mischung aus Geschichte, Natur und gewachsenem Wohnumfeld“, sagte Unternehmenssprecherin Anne-Katrin Köhler.

Genehmigungsverfahren mit Hürden

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) erinnerte an die Hürden des Genehmigungsverfahrens. Schon 2014 entstand eine städtebauliche Konzeption für die Flächen, 2015 stellte der Stadtrat einen Bebauungsplan auf. „Dann folgte ein längerer Weg, an den wir uns alle erinnern. Vertiefte Untersuchungen zu Umweltbelangen mussten durchgeführt werden. Besonders kompliziert war der Umgang mit den Lärmemissionen aus der benachbarten Offiziersschule des Heeres.“ Kühn lobte die gute Kooperation mit dem Bauherren.

Quarterbeck plant und verwirklicht aktuell in Dresden 14 Projekte auf rund 280 000 Quadratmetern und mit über 3500 Wohnungen. Die Vorhaben reichen von der Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz über das „Johannquartier“ in der Johannstadt und das Projekt „Wohnen am Kulturgleis“ in der Nähe des Neustädter Bahnhofs bis zum Stadtquartier Jägerpark, ebenfalls an der Stauffenbergallee.