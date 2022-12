﻿Wie wohnt eine Interieurdesignerin? Besuch bei Claudia von Ramin aus Dresden

Dresden. Freud hätte mit Claudia von Ramin seine Freude gehabt. Eine Frau, die mit 15 Jahren ihr Elternhaus in Waldidylle bei Altenberg verlässt, macht es sich später zur Aufgabe, anderen Menschen ein Zuhause zu gestalten. Interieurdesign als Kompensation des verloren gegangenen Heims?

Schwedencharme in Pieschen

Egal, wo die tiefenpsychologische Ursache für Claudia von Ramins Talent zum Schönmachen steckt, das Auge dankt es. Wer ihre Altbauwohnung an der Gehestraße in Pieschen betritt, könnte kurz meinen, Til Schweiger dreht hier gerade eine seiner Liebeskomödien mit Ikea-Schweden-Charme und Sepia-Effekt. Gleich an der Garderobe der dreijährigen Tochter Paula bilden Lederschühchen, Teddyjäckchen und Rucksack mit Parkettboden, Holzstuhl und Rattanschrank eine farbliche Einheit, bei der man sich fragt, was zuerst da war: Garderobe oder Kleider?

„Das ist das, was ich gut kann“, sagt Claudia von Ramin, eine zierliche, junge Frau mit nussbraunem Haar und einem Gesicht, das so pur wirkt wie ihre gesamte Wohnung. Kaum etwas glänzt oder glitzert hier. Alles, Formen wie Farben, halten sich zurück und fügen sich ein in ein großes, pudriges Ganzes. Zurückbleibt ein wohliges Gefühl, die Lust auf einen Sonntag auf dem Sofa.

Wenn die Möbel noch nicht stehen, hängen schon die Bilder

Mit „das, was sie gut kann“ meint Claudia von Ramin das skandinavische Design, das „Gemütliche und Helle“, den Einsatz von Naturmaterialien wie Holz, Wolle, Leinen. Das Prinzip zieht sich durch die gesamte Dreizimmerwohnung, die sich die Inneneinrichterin seit vier Jahren mit ihrem Mann Lucas und ihren zwei Töchtern Paula und Frida teilt. Keine Woche habe es gedauert, bis die Räume eingerichtet waren, erzählt Claudia von Ramin. „Selbst wenn die Möbel noch fehlen, hängen bei mir schon Vorhänge und Bilder an den Wänden.“

Wie viel Mitspracherecht ihre Familie hatte? „Das meiste habe schon ich gemacht“, erzählt die 32-Jährige verschmitzt. Bei Stilfragen führt sie Regie. Das geht los bei der Auswahl der Möbel (alt trifft modern) und hört auf bei der Weihnachtsdekoration, die die Kinder wild verteilen dürfen und die sie im Nachhinein noch einmal zurechtrückt. „Das fällt ihnen aber meist gar nicht auf“, sagt die junge Mutter und lacht.

Bereits im eigenen Kinderzimmer setzte die Inneneinrichterin ihre Vision vom schönen Wohnen um. „Ich habe ständig umgeräumt, die Fensterbänke mit Folie beklebt und in meiner Puppenstube die Tapeten gewechselt.“ Die Veränderung braucht sie auch heute noch. Regelmäßig verschiebt sie in ihrer Pieschener Altbauwohnung die Möbel, tauscht Bilder und Kissenbezüge. Was bleibt, ist das Skandinavische.

Von Ikea zum eigenen Einrichtungsunternehmen Wøhlbehagn

Auch wenn Claudia von Ramin heute sagt, dass sie kaum noch zu Ikea geht, startete dort ihre berufliche Laufbahn. Nachdem sie mit ihrer besten Freundin nach Dresden gezogen war und hier das Fachabitur für Gestaltung abgelegt hatte, machte sie eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing bei dem blau-gelben Einrichtungsgiganten, kümmerte sich dort um den Look der Ausstellungsräume.

Das machte ihr Spaß, doch irgendwann habe das Unternehmen das Design für alle Filialen vorgegeben, „bis zur Position der Kerzen“. Von Ramins Kreativität hatte keinen Platz mehr. Also entschloss sie sich zu einem Studium im Produktdesign.

Währenddessen arbeitete sie für einen Hochzeitsdekorations-Service, bei dem sie ihre heutige Unternehmenspartnerin Astrid Flemming kennenlernte. Beide hatten Lust, etwas Eigenes zu starten und nahmen die coronabedingte Hochzeitspause als Einladung zur Unternehmensgründung.

Seit 2021 helfen Claudia von Ramin und Astrid Flemming unter dem Namen Wøhlbehagn Menschen beim Einrichten, von der Auswahl der Wandfarbe bis zum Organisieren der Handwerker, die die Farbe an die Wand bringen. Wie die Schreibweise schon verrät, bevorzugen sie auch bei Wøhlbehagn den nordischen Look.

Neues Projekt: die alte Stadtvilla in Bischofswerda

„Wenn ich die Wohnung eines Kunden verlasse, habe ich meist schon das ganze Konzept im Kopf“, sagt Claudia von Ramin. Manchmal wünsche sie sich, die Menschen könnten dann einfach reinschauen an den Ort, wo sich auch schon die Ideen für ihr neues, eigenes Projekt überschlagen: Ein Haus mit Garten in Bischofswerda. Im Februar 2023 will die junge Familie dort einziehen. Mit drei Kindern – das nächste soll im Mai kommen – wird die Dreiraumwohnung zu eng.

Für die entkernte Stadtvilla, die sich die von Ramins mit zwei weiteren Familien teilen wollen, lassen sich nicht nur die Vorhänge neu auswählen, sondern es geht schon beim Bodenbelag los.

Was das mit der Einrichtungsexpertin macht? „Die Farbe für die Küchenfront habe ich passend zu den Wandfliesen schon das dritte Mal getauscht“, erzählt Claudia von Ramin mit etwas Selbstironie.

Dass Leidenschaft auch immer eine kleine Portion Wahnsinn mit sich bringt, zeigt auch die Erzählung von der „alten Bauerntruhe“. Schon lange habe sie so eine für ihre neue Küche in Bischofswerda gesucht und vor Kurzem endlich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Die Truhe allein sei schon teuer gewesen, die Spedition habe nicht viel weniger gekostet. Beim Auspacken sah das Teil aber deutlich mitgenommener aus als auf den Fotos. „Eigentlich war sie viel zu teuer“, resümiert Claudia von Ramin. „Aber ich werde sie aufarbeiten und dann ist sie perfekt.“

Wenn Haferflocken eine Ästhetik bekommen

Dass die 32-Jährige vom Perfektionismus getrieben ist, erkennt der Betrachter schon in ihrer jetzigen Wohnung. Selbst Spülbürsten und Trinkflasche der Tochter passen ins Farbkonzept der Küche, wo sogar in Glas geschüttete Haferflocken umgeben von Holz und Rattan auf einmal eine Ästhetik bekommen. Praktisch-Unschönes wie der Staubsauger landet bei der Interieurdesignerin im Wandschrank.

Trotz Perfektion mag es Claudia von Ramin persönlich. Familienbilder hängen bei ihr fast an jeder Wand und auf beinah allen Bilderrahmen stehen Tierfiguren. Die beiden Holzschafe über dem Gemälde ihres Mannes in der Sofaecke habe ihr Großvater geschnitzt. An der anderen Wohnzimmerwand halten über einer Stadtansicht zwei gusseiserne Alpakas aus Ecuador die Stellung – ein Mitbringsel zweier Freundinnen aus dem Jahr 2017. Zuhause, das ist für sie nicht die „perfekte Instagram-Wohnung“, sagt Claudia von Ramin, „sondern viele kleine Dinge, die Geschichten erzählen“.

Zur Person Claudia von Ramin ist am 27. November 1990 in Dippoldiswalde geboren und bei Altenberg großgeworden. Nachdem sie mit 15 Jahren nach Dresden gekommen war, machte sie hier von 2007 bis 2009 das Fachabitur für Gestaltung. Es folgte bis 2012 eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing bei Ikea in Dresden und Kassel, anschließend ein Studium in Produktdesign an der hiesigen HTW. Seit 2021 hilft Claudia von Ramin zusammen mit Astrid Flemming und unter dem Namen Wøhlbehagn Menschen beim Einrichten. Internet: wohlbehagn.de An der Gehestraße wohnt sie seit 2018, im Februar zieht sie mit ihrer Familie nach Bischofswerda.

Umso lieber verbringt sie ihre Zeit zwischen diesen Geschichten. „Ich bin schon gerne zu Hause“, sagt die junge Frau und schaut sich zufrieden um, während sie mit angewinkelten Beinen auf ihrem Sofa sitzt, umgeben von Kissen und Decken. Ihr Mann würde gern öfter das Haus verlassen, vor allem am Wochenende, erzählt sie weiter. „Aber ich liebe diese Stimmung, wenn am Sonntag alle lang in ihren Schlafanzügen bleiben und jeder so vor sich hin wuselt.“