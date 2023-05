﻿„Grundgefühl des Entwurzeltseins“: Dresdnerin spricht mit ihrer Mutter über ihre Zeit in der Wochenkrippe

Dresden. Christiane Hofmann und ihre Mutter Elise sitzen zusammen auf dem Wohnzimmersofa, ihre Hände halten einander sanft fest. „Du hast ja ganz kalte Finger“, sagt Elise Hofmann, die eigentlich anders heißt und ihren richtigen Namen für sich behalten möchte. „Weil ich aufgeregt bin“, entgegnet ihre Tochter. Es ist Zeit fürs Foto für den Beitrag, in dem Christiane Hofmann von ihrem Leben als ehemaliges Wochenkrippenkind erzählt. „So nah sind wir uns eigentlich nicht“, sagt die große Frau mit kurzem, graumelierten Haar der Fotografin. Das Motiv wird am Ende im Papierkorb landen. Stattdessen töchterliche Distanz. Statt vertrautem Lächeln in Richtung Mutter sachlicher Blick in die Kamera.

„Ich hatte nie eine richtig tiefe Verbindung zu meiner Mutter“

„Ich liebe meine Mutter“, sagt Christiane Hofmann, „aber ich hatte nie eine richtig tiefe Verbindung zu ihr.“ Das Innige, das fehle ihrer Beziehung. Was ihrer Meinung nach kein Wunder ist. „Wann hätte sich das denn entwickeln sollen?“ Elf Wochen ist Christiane Hofmann alt, als ihre Mutter Elise sie 1971 in Dresden das erste Mal in die Wochenkrippe gibt, wo sie von Montagfrüh bis Freitagabend blieb. Ein Alter, in dem Babys laut Elternratgebern kurz vor dem nächsten Wachstumsschub stehen und damit quengeliger und nähebedürftiger als sonst sein können. Dass die Erzieherinnen die fehlende Nähe der Mutter kompensierten, lässt sich bei einem Betreuungsschlüssel von 1:5, wie er damals in den Wochenkrippen der DDR galt, mindestens bezweifeln.

Depressionen, Bindungsprobleme, ein Grundgefühl des Alleinseins

Wie die Einrichtung aussah, wie es ihr dort ging, wie die Erzieherinnen waren: Nichts davon weiß Christiane Hofmann. Sie hat keine Erinnerung an die Zeit, von der sie sich dennoch sicher ist, dass sie ihr Leben bis heute prägt, ihre Partner- und Freundschaften, die Beziehung zu ihren Kindern, ihre psychische Gesundheit. Die Dresdnerin erzählt von teils schweren Depressionen, einem „Grundgefühl des Entwurzeltseins“, des „im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelenalleinseins“. „Es fällt mir sehr schwer, eine innige Beziehung aufzubauen. Es gibt vielleicht zwei, drei Menschen, mit denen mir das gelungen ist.“ In allen anderen Fällen sei immer ein Gefühl geblieben von: Mich und den anderen trennt etwas.

Seit 2006 bearbeiten Mutter und Tochter das Thema Wochenkrippe

Als Christiane Hofmann das erzählt, sitzt ihre Mutter ihr direkt gegenüber am Wohnzimmertisch. Die betagte Frau hört zu, ohne zu unterbrechen, wirkt überraschend ruhig. Es ist nicht das erste Mal, dass sie diese Dinge hört. Seit 2006 „beackern“ sie das Thema Wochenkrippe, wie die Tochter sagt. Dass sie in so einer war, wurde ihr nie verschwiegen. „Es wurde immer als normal dargestellt und lange Zeit war es für mich auch kein Thema. Bis ich 2006 einer Freundin aus den alten Bundesländern davon erzählte. Als wäre es etwas Alltägliches, doch ihr ging die Geschichte so nah, dass sie anfing zu weinen.“ In dem Moment, sagt Christiane Hofmann, habe sie angefangen zu hinterfragen.

Selbsthilfegruppe für ehemalige Wochenkrippenkinder in Dresden Seit Kurzem gibt es auch in Dresden eine Selbsthilfegruppe für ehemalige Wochenkrippenkinder. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden, die nächsten sind für den 10. Juni, 16. September und 18. November zwischen 16 und 18 Uhr geplant. Betroffene können dabei über ihre Erfahrungen, emotionale Schwierigkeiten, aber auch Unterstützungsmöglichkeiten sprechen. Wer Interesse hat, kann sich über dresden@wochenkinder.de anmelden. Weitere Infos über das ehemalige Wochenkrippensystem, Forschungsprojekte und Veranstaltungen zum Thema sowie Selbsthilfemöglichkeiten stellt die Websitewochenkinder.de bereit.

„Ich konnte ihr Anliegen anfangs gar nicht verstehen“, sagt ihre Mutter. „Ich hatte damals keine andere Möglichkeit.“ Elise Hofmann war 24, als sie ihre Tochter in die Wochenkrippe gab. Sie war alleinerziehend, die Beziehung zum Kindsvater hatte sich schon während der Schwangerschaft erledigt. Die werdende Mutter lebte bei ihren Eltern im entlegenen Langebrück und arbeitete beim Energiekombinat im Dresdner Zentrum. Mit dem Kind zu Hause zu bleiben, war keine Option. „Meine Eltern konnten mich nicht unterstützen, ich musste Geld verdienen.“

Wochenkrippen sollten Müttern das Arbeiten ermöglichen

Frauen das Arbeiten ermöglichen, damit den Nachwuchs der Republik sichern und diesen zu sozialistischen Staatsbürgern erziehen: Das war die Idee der Wochenkrippen, die von 1950 bis Anfang der 1990er in der ehemaligen DDR und anderen Ländern Osteuropas existierten. In Ostdeutschland seien mindestens 100.000 Kinder in solchen Einrichtungen betreut worden, ergab eine Forschungsarbeit der Dresdner Wissenschaftlerin Heike Liebsch von 2019. Allein in Dresden seien es mindestens 10.000 gewesen. Manche von ihnen waren erst sechs Wochen alt, so lange dauerte bis Mitte der 1960er der Mutterschutz in Ostdeutschland, der zum Schluss auf 20 Wochen ausgedehnt wurde. Die Kinder blieben von Montagmorgen bis Freitagabend in der Fremdbetreuung.

Aufstehen, Baby versorgen, Kinderwagen in den Zug Richtung Stadt hieven, zur Krippe laufen, neun Stunden arbeiten, Tochter abholen, mit dem Zug nach Langebrück, das Baby zum Schlafen bringen, ohne Zeit füreinander gehabt zu haben: Diesen Alltag wollte Elise Hofmann weder für sich noch ihre Tochter, begründet sie ihre Entscheidung für die Wochenkrippe. „Dadurch musste ich sie nur zweimal die Woche mit dem Zug nach Dresden und zurück nehmen.“ Wer will, hört in ihren Worten einen kühlen Pragmatismus heraus. Oder er sieht die 75-Jährige als ein Kind ihrer Zeit, in der Eltern froh waren, wenn sie ihre Sprösslinge (in Hofmanns Fall zehn an der Zahl) satt bekamen. Wie sieht gute Kindererziehung aus? Ab wann fühlen Kinder emotionalen Stress? Mit solchen Fragen, sagt die Seniorin, habe sie sich als junge Mutter nicht beschäftigt. „Ich hatte das Gefühl, dass es Christiane in der Wochenkrippe gut geht. Ich dachte, dass ich alles richtig mache, uns damit Stress erspare.“ Dass ihre Tochter stattdessen „anderen Stress“ hatte, sei ihr nicht klar gewesen.

Studie aus Dresden und Rostock untersucht psychische Folgen der Wochenkrippenzeit

Mit „anderen Stress“ meint die Dresdnerin das, was Psychologen heute wohl als negative Bindungserfahrungen bezeichnen würden. Fehlt einem Kind in seinen ersten Lebensjahren eine feste Bezugsperson, die seine Bedürfnisse wahrnimmt und erfüllt, kann das seelische Wunden hinterlassen. Welche das bei den Wochenkindern sind, untersucht aktuell eine gemeinsame Studie der Universitäten Rostock und Dresden.

Nicht nur in der Forschung richtet sich die Aufmerksamkeit auf das DDR-Kapitel Wochenkrippen. So erzählte bis vor wenigen Tagen in der Kunsthalle Rostock die Ausstellung „Abgegeben“ von den Erfahrungen ehemaliger Wochenkinder in Text, Bild und Ton. Begleitet wurde die Ausstellung, die im Herbst möglicherweise auch nach Dresden kommt, von einem dreitägigen Symposium, das die Dresdner Wissenschaftlerin Heike Liebsch konzipiert hat. Liebsch war selber Wochenkind, hat 2019 ihre erste Forschungsarbeit zu dem Thema veröffentlicht, im Juni soll das zweite Werk folgen. Und auch in Sachen Selbsthilfe tut sich was: Nachdem sich in Berlin und Leipzig ehemalige Wochenkinder schon länger zum Austausch treffen, hat sich im April auch in Dresden eine Selbsthilfegruppe gegründet, für die sich Interessierte per Mail anmelden können.

„Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut“

Christiane Hofmann und ihre Mutter haben das Symposium in Rostock, bei dem auf der Bühne und im Publikum teils heftig diskutiert wurde, im Livestream am Computer verfolgt. „Ich bin absoluter Gegner des Internets“, sagt Elise Hofmann. Nie würde ihr einfallen, sich stundenlang vor den PC zu setzen. Doch das Symposium habe ihr die Augen geöffnet. „Vorher hatte ich über die Wochenkrippen nicht viel nachgedacht. Danach konnte ich die Dinge besser verstehen und ich kann nur sagen, dass es mir leid tut.“ Ob sie sich rückblickend wünscht, sie hätte damals andere Möglichkeiten gehabt? „Natürlich. Aber weil es mir nicht möglich war, denke ich auch nicht so viel darüber nach. Ich brauche meine Kraft für Probleme, die heute zu bewältigen sind.“ Ein langes Schweigen füllt das Wohnzimmer, Christiane Hofmanns Blick schweift ab von ihrer Mutter in Richtung Fenster. Sie sucht nach Worten. „Jeder, wie er kann“, sagt sie. „Man kann nichts erzwingen.“

Erste Studien zur Wochenkrippenunterbringung bereits in 1950ern

Der 52-Jährigen geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, weder bei den Eltern, die ihre Kinder in die Wochenkrippe gegeben, noch bei den Erzieherinnen, die dort gearbeitet haben. Sie hätten es damals nicht besser gewusst, anders als „die Entscheider“ auf politischer Ebene. Tatsächlich zeigten Studien der Medizinerin Eva Schmidt-Kolmer bereits in den 1950ern, dass Kinder aus einer Wochenkrippe im Vergleich zu solchen aus der Tageskrippe Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Sprache und Grobmotorik zeigten. Umso mehr stört es Christiane Hofmann, wenn heute angesichts fehlender Kitaplätze das Betreuungssystem der DDR gelobpreist wird. „Das fühlt sich an wie eine Verhöhnung.“ Dass heute 24-Stunden-Kitas, in der Kinder über Nacht bleiben, als eine mögliche Lösung diskutiert werden und mancherorts schon eröffnet haben, kann sie kaum glauben.

Psychologe aus Rostock: „Die Wochenkrippe an sich ist kein Trauma“

„Die Wochenkrippe an sich ist kein Trauma“, betonte laut Ostseezeitung der Psychologe Olaf Reis von der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter der Uni Rostock beim dreitägigen Symposium in der Hansestadt. Da es bislang zu wenig Daten gebe, könne heute niemand mit Sicherheit sagen, welche seelischen Folgen die Wochenkrippen hätten. Reis betonte aber auch, wie wichtig es sei, die Geschichten der Betroffenen zu erzählen.

So wie die von Christiane Hofmann. Nachdem sie das erste Mal in einem Brief mit dem Thema Wochenkrippe auf ihre Mutter zugegangen war, herrschte zwischen beiden ein Jahr lang Funkstille. „Ich konnte nicht ertragen, dass ich nicht vordringe zu ihr mit dem Schmerz, der Wut und Trauer, die das Thema bei mir auslösten.“ Heute, 17 Jahre des „Beackerns“ später, sehen sich die Frauen wieder regelmäßig. „Christiane ist schuld, dass ich mir ein Smartphone gekauft habe“, erzählt Elise Hofmann und lacht. „Ich finde das Internet ja furchtbar, aber wegen ihrer Depressionen telefoniert sie nicht so gern und so können wir bei Whatsapp schreiben.“

Was in der Kindheit ihrer Tochter passiert sei, könne sie nicht mehr ändern, sagt die 75-Jährige. „Ich kann nur versuchen, jetzt da zu sein.“ Ohne Händchenhalten, mit Abstand.