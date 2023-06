﻿Dresdner Soziologin Heike Liebsch stellt neues Buch zum Thema Wochenkrippen vor

Dresden. Wie sah das System der Wochenkrippen der DDR aus? Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umgaben es und welche Folgen hatte es für die ehemaligen Bewohner? Auf diese Fragen will das Buch „Wochenkinder in der DDR: gesellschaftliche Hintergründe und individuelle Erfahrungsberichte“ der Dresdner Soziologin und Wissenschaftlerin Heike Liebsch Antworten geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein in Dresden mindestens 10.000 Kinder betroffen

Am 16. Juni stellt die Autorin ihr zweites Werk zum Thema Wochenkrippen ab 20 Uhr in der Buchhandlung „Pusteblume“ an der Bautzner Straße vor. Das 270 Seiten starke Buch erscheint im Psychosozial-Verlag und richtet sich an Menschen, die sich einen Überblick über das Thema Wochenunterbringung in der DDR verschaffen wollen, angefangen bei der historischen Entwicklung der Wochenkrippen über den Betreuungsalltag in den Einrichtungen bis zu den Gefahren dieser Art der Fremdbetreuung, von der allein in Dresden Schätzungen zufolge mindestens 10.000 Kinder betroffen waren.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Buch auch als Handreichung für Therapeuten

Das Konzept der Wochenkrippe sah vor, dass Kinder, teils erst wenige Wochen alt, von Montagfrüh bis Freitagabend in der Krippe betreut wurden. Zwar fehlt bislang eine breite Datenbasis darüber, welche psychischen Folgen die Wochenkrippenunterbringung für die Kinder hatte. Doch viele Betroffene berichten heute von psychischen Problemen bis ins Erwachsenenalter hinein. Mit ihrem Buch will Heike Liebsch auch Menschen im Hilfesystem wie beispielsweise Psychotherapeuten eine Handreichung bieten, damit sie ihre Patienten oder Klienten besser verstehen, sagt die Autorin. Der Eintritt zur Buchvorstellung ist frei, um Anmeldung per Mail wird gebeten.

Kontakt: info@wochenkinder.de

ISBN-13: 978-3-8379-3259-1

DNN