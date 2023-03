﻿Dresden schließt keinen Standort für Asylbewerber aus

Zuhören ist schwer. Beim Bürgerdialog Asyl in der Dreikönigskirche mussten Redner regelmäßig abbrechen, weil Zwischenrufer lauter waren. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erinnerte die Anwesenden an ihre Kinderstube.

Dresden. Wer Alternativen habe zu den geplanten Standorten für die Unterbringung von Asylbewerbern, der solle diese doch auf den Tisch legen, sagte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). Eines werde aber nicht gehen: „Wir können in Dresden keine Grenzen schließen.“ Das wurde von den Anwesenden in der Dreikönigskirche mit Unmutsbekundungen, aber auch Beifall quittiert.

Bis auf den letzten Platz gefüllt

Bürgerdialog zum Thema Asyl in der Dreikönigskirche: Der Festsaal mit 320 Plätzen war restlos gefüllt, vor dem Gebäude warteten gut 40 Menschen vergeblich auf Einlass. Das Thema Asyl polarisiert, vor dem Gebäude demonstrierte die Initiative „Seebrücke“ für sichere Fluchtwege. „Wer nur hier ist, um seinen Unmut zu bekunden, ist falsch am Platz. Dem wünsche ich einen schönen Abend“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und fügte an: „Ich weiß nicht, was sie für ein Elternhaus hatten.“

Gegen Menschenrechte arbeiten?

Hilbert hatte sich am Donnerstag entschlossen, entgegen seinen ursprünglich geäußerten Absichten doch zum Asyldialog zu kommen und war viel gefragter Gesprächspartner. „Ich bekenne mich zu den Menschenrechten, ich stehe für Rechtstaatlichkeit“, erklärte der Oberbürgermeister, dafür erhielt er nicht nur Beifall. Ob die Anwesenden ihre Energie darauf verwenden wollen, gegen die Menschenrechte zu arbeiten, fragte Christian Schäfer-Hock, Vorsitzender des Ausländerrats. Oder darauf, Menschenrechte durchzusetzen und zu verwirklichen? Er erntete auch höhnisches Gelächter.

Dresden braucht 1600 neue Plätze

2200 Asylbewerber wird Dresden nach ersten Prognosen in diesem Jahr unterbringen müssen, laut Hilbert fehlen der Stadt 1600 Plätze. 800 sollen an neun Containerstandorten im Stadtgebiet entstehen, was auch heißt: Dresden braucht noch einmal 800 Plätze. „Wir müssen weitere Anstrengungen unternehmen“, so Hilbert, der auch das Credo der Stadt bei der Unterbringung nannte: „Keine Zeltstädte, keine Turnhallen, keine Massenunterkunft Messe. Unterbringung so menschenwürdig wie möglich.“

Stadtrat entscheidet über Standorte

Vor der Sommerpause wird der Stadtrat über die Containerstandorte entscheiden. Lehnen die Stadträte einzelne oder alle Standorte ab, dann wird die Messe als Massenunterkunft herhalten müssen erklärte Kaufmann, dann wird die Stadt auf Sporthallen zurückgreifen. „Unsere Kinder können wegen euch keinen Sport mehr machen!“, rief ein älterer Mann und erhielt Beifall.

Dresden schließt keine Unterkunft aus

Für die Bürger sei es einfach, sagte Kaufmann: „Sie lehnen einen Standort ab und dann ist die Angelegenheit für sie erledigt.“ Für die Verwaltung dagegen bleibe das Problem, Menschen unterzubringen, bestehen. Deshalb schließe Dresden keine mögliche Unterkunft aus. Auch nicht in der 250-Seelen-Ortschaft Marsdorf, in der sich eine Bürgerinitiative gegen das geplante Asylbewerberheim im Landgasthof gegründet hat. 39 Plätze sollen im Dorf entstehen – eine Überforderung der Dorfgemeinschaft?

Emotionale Debatte in der Dreikönigskirche

Hämische Kommentare, bösartige Zwischenrufe, aber auch Unterstützung und Buh-Rufe bei polarisierenden Redebeiträgen, es ging emotional zu am Freitagabend in der Dreikönigskirche und Personen, die die Unterbringung von Asylbewerbern ablehnen, schafften sich lautstark Gehör. Aber auch die Befürworter kamen zu Wort.

3500 Asylberechtigte haben Arbeit

Dresden, so Hilbert und Kaufmann, wird die Aufgabe der Unterbringung nicht alleine stemmen können. Die Stadt braucht Geld von Land und Bund, um städtische Liegenschaften ausbauen zu können zu Sammelunterkünften. Dresden braucht Kapazitäten für Sozialarbeit und Betreuung von Kindern. Ein Viertel der Asylbewerber in der Stadt sind unter 18 Jahre alt, so Kaufmann. Und: 3500 asylberechtigte Personen aus den acht stärksten Herkunftsländern haben sozialversicherungspflichtige Arbeit in Dresden gefunden.

Nein, die Dreikönigskirche wurde nicht gestürmt am Freitagabend von aufgebrachten Menschen. Ja, der Dialog war emotional, es gab Menschen, die gegen die guten Sitten verstoßen haben. Die Mehrheit hörte zu und diskutierte. In der kommenden Woche beginnt die Debatte zu einzelnen Standorten im Stadtgebiet in den Stadtbezirksbeiräten.