In diesem Garten im Dresdner Süden fühlen sich Bienen und Hummeln besonders wohl

Dresden. Zwischen den satt purpurnen Blüten der Prachtscharten geht es in diesen Tagen besonders hoch her. Hummeln und Schmetterlinge, vor allem Bienen tummeln sich dort. Wie eigentlich überall im Garten der Familie Böhm in Neuostra. Hinter deren Haus eröffnet sich – und das beinah ganzjährig – ein Blütenmeer. Das ist längst nicht nur eine Augenweide. Das Summen und Brummen ist buchstäblich auch Musik im Ohr.

Vor etwas mehr als 20 Jahren hatten Sigrid und ihr Mann Peter Böhm das Mehrfamilienhaus im beschaulichen Neuostra im Dresdner Süden gekauft. „Ich stand damals hier und hatte Tränen in den Augen“, erklärt Sigrid Böhm. Nicht vor Freude, sondern weil es hinter dem Haus aussah wie Kraut und Rüben. „Das war ein alter Bombentrichter“, sagt die heute fast 80-Jährige. Überall wucherte Gestrüpp, dazwischen reichlich Unrat und Altlasten. Inzwischen ist dieser Ort längst ein Vorzeigegarten.

Zahl der Sorten nie gezählt

Und Sigrid Böhm zeigt ihren Garten gern vor. Stachliger Acanthus, Prachtkerzen, Rittersporn, Stufenenzian, Märzenbecher, Zierlauch – die Dresdnerin zählt auf Schritt und Tritt die vielen Sorten auf, die hier nebeneinander wachsen und gedeihen. Schon in den späten Wintermonaten sorgen die Frühblüher für erste Akzente. „Das ist jetzt schon die vierte Blühzeit in diesem Jahr.“

Wie viele verschiedene Sorten inzwischen bei Familie Böhme auf über tausend Quadratmetern wachsen, kann die fleißige Gärtnerin, gar nicht sagen: „Ich habe mal angefangen zu zählen, aber dann auch schnell wieder aufgehört.“ Einige hundert sind es aber in jedem Fall. Was ihr gefällt, landet früher oder später im Garten. Anregungen holt sie sich im Fernsehen – oder bei ihrem Schwager, ei­nem Landschaftsgärtner. „Da sage ich dann immer, das muss ich auch haben.“

Wettbewerb für insektenfreundliche Begrünung

Mit ihrem Garten hat sich Familie Böhm nun auch bei einem Wettbewerb der Grünen beworben. Deren Regionalverband aus dem Dresdner Stadtbezirk Plauen hatte vor wenigen Monaten ein Aktionsprogramm für mehr Stadtgrün gestartet. Dazu gehören Vorträge, Pflanzaktionen – und eben jener Wettbewerb für insektenfreundliche Begrünungen im gesamten Dresdner Süden.

Bienen, aber auch viele andere Insekten wissen das Buffet in dem Garten zu schätzen. © Quelle: Dietrich Flechtner

„Wir haben stets den Anspruch, etwas vor Ort zu machen“, erklärt Henriette Krüger, eine der beiden Vorsitzenden der Plauener Regionalgruppe. Zuletzt hatten die Mitglieder mit umfangreicher Bürgerbeteiligung das Radzielnetz erar­beitet, das Schwachstellen und Lö­sungen im Radverkehr im Stadtbe­zirk Plauen aufzeigt. Diesmal hätte sich die Basis eben mehrheitlich für das Programm für mehr Stadtgrün ausgesprochen, so die Vorsitzende.

Prämien in drei Kategorien

Mit dem Wettbewerb wollen die Grünen Anreize setzen, im Kleinen mehr für insektenfreundliche Bepflanzungen zu tun – und um so dem Rückgang der Insektenpopulation etwas entgegenzusetzen. „Das bemerkt man sogar beim Autofahren. An der Frontscheibe kleben heute viel weniger Insekten als früher“, sagt Xaver Seitz, der für die Grünen im Stadtbezirksbeirat Plauen sitzt.

Prämiert wird in drei Kategorien: Neben Gärten sind das auch Balkone und Terrassen – und Baumscheiben. Die Regeln und Teilnahmebedingungen finden sich im Netz auf der Seite der Plauener Grünen. Der Einsendeschluss ist der 31. August, die besten Ideen werden mit Gutscheinen für einen Einkauf in einer regionalen Gärtnerei belohnt. „Wir wollen jene würdigen, die einen besonderen Beitrag für mehr Insektenfreundlichkeit durch aktive Stadtgrüngestaltung im Dresdner Süden leisten“, erklärt Henriette Krüger.

Pflanzaktion auf der Münchner Straße

Die Mitglieder der Plauener Grünen wollen aber auch selbst anpacken. So ist eine Aktion mit der Stadt an der Münchner Straße geplant, wo auf den Wiesen neben dem Mittelweg Frühblüher gepflanzt werden sollen. Darüber hinaus möchten sie auch auf große Immobilieneigentümer im Dresdner Süden zugehen. So seien dazu bereits unter anderem Kontakte zur Uni geknüpft worden.

Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet: gruenlink.de/2mub

