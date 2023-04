﻿Wo in Dresden Windräder stehen könnten

Dresden. In der Dresdner Heide hat an vielen Stellen der Borkenkäfer zugeschlagen. Die Flächen mussten gerodet werden. Für manchen Verschwörungserzähler ist das die Vorbereitung für Windräder im Wald. Das kann jetzt ausgeschlossen werden. Möglichkeiten ergeben sich an anderer Stelle in der Landeshauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Freistaat hat zwar grundsätzlich Windenergieanlagen im Wald inzwischen zugelassen. Auf jetzt veröffentlichtem Kartenmaterial ist die Dresdner Heide aber tabu. „Die Dresdner Heide gehört unterm Strich zu den Flächen, die demnach nicht für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet sind“, hieß es am Mittwoch auf DNN-Anfrage aus dem Umweltministerium.

Karten für geeignete Waldflächen

Der Kartendienst visualisiert, ob eine Waldfläche nach den naturschutzfachlichen, forstfachlichen und wasserrechtlichen Kriterien grundsätzlich als Standort für die Errichtung von Windenergieanlagen im sächsischen Landesplanungsgesetz geeignet ist. Aufgrund einer Flexibilisierungsklausel können Windräder grundsätzlich auch auf Flächen errichtet werden, die nicht ausdrücklich als Vorrang- und Eignungsgebiete ausgewiesen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang sind im gültigen Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, zu dem Dresden gehört, für das Stadtgebiet keine Vorrang- und Eignungsgebiete für Windenergie ausgewiesen. Bis 2027 sollen die Regionalen Planungsverbände die Pläne überarbeiten. Zwei Prozent ihrer Fläche sollen dann als Vorranggebiete für Windenergienutzung ausgewiesen werden.

Dresdner Heide ausgeschlossen

Damit ist Wald nicht mehr grundsätzlich tabu. Die Dresdner Heide ist auf der Karte des Landes rot dargestellt. So sind unter anderem alle Natur- und Landschaftsschutzgebiete gekennzeichnet, die nicht für Windenergieanlage infrage kommen.

In einer zweiten Kategorie (gelb) werden alle Waldflächen dargestellt, die nach einer Einzelfallprüfung für Windräder infrage kommen könnten. Grün werden alle Waldflächen der dritten Kategorie dargestellt, die grundsätzlich infrage kommen.

Einzelfallprüfungen für verschiedene Waldflächen in Dresden

Grüne Waldflächen gibt es demnach nur in Rossendorf. Viele kleinere gelb markierte Flächen, die nach einer Einzelfallprüfung infrage kämen, befinden sind beispielsweise am Hammerweg, der Stauffenbergallee nahe der Radeburger Straße, beim Holunderweg, in Rochwitz an der Krügerstraße, neben der Rennbahn, nahe der Lockwitztalstraße oder auch am Langen Weg in Prohlis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Sachsen hat eine Karte vorgelegt, die Angaben zur grundsätzlichen Eignung von Waldflächen für Windenergieanlagen macht. Ob die Anlagen dort genehmigungsfähig wären, wird damit nicht gesagt. © Quelle: Freistaat/LfULG

Damit haben diese und andere Waldstücke aber lediglich die erste Hürde genommen. Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) teilt dazu mit, dass die Daten „keinen Aufschluss darüber geben, ob Windenergieanlagen auf diesen Flächen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsfähig sind“ oder eben nicht.

Kompliziertes Regelwerk

Dahinter steht ein kompliziertes Regelungswerk. Windkraftanlagen sind bis zu zehn Metern Höhe baugenehmigungsfrei, bis 50 Meter baugenehmigungspflichig, und ab 50 Meter Höhe bedarf es einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, teilt die Stadt mit. Für die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald ist eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Diese müsste bei der unteren Forstbehörde – in Dresden ist das die Stadt – eingeholt werden.

Die wohl bekannteste Regelung ist die Abstandsregel. Der Freistaat hat dafür 1000 Meter zur Wohnbebauung festgelegt. Mit einem Beschluss des Stadtrates könnte dieser Abstand unterschritten werden.

Seit 2013 in Dresden Windkraft ausgeschlossen

Die Beschlusslage in Dresden ist jedoch eine andere. Seit einer Entscheidung 2013 sind Windkraftanlagen im Stadtgebiet ausgeschlossen. Daran möchte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen jetzt rütteln. Ohne Windkraftanlagen sei das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu sein, nicht erreichbar, erklärt die Grünen-Politikerin auf Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Photovoltaik und anderen Elementen müsse auch die Windenergie zum Energiemix der Stadt gehören. Dresden könne nicht als Oberzentrum viel Energie verbrauchen, die Windkraftanlagen aber aufs Land verbannen.

Jähnigen denkt an Flächen in Autobahnnähe

Es müsse allgemein im Stadtgebiet nach geeigneten Standorten gesucht werden. Den Wald fasse sie dafür nicht vorrangig ins Auge. „Ich denke an ohnehin belastete Regionen wie in der Nähe von Autobahnen“, erklärte Jähnigen. Andere Bereiche hält sie für zu konfliktträchtig, weil Dresden dafür zu dicht besiedelt sei.

Überlegungen zu konkreten Standorten gebe es bislang jedoch noch nicht. Mit dem neuen Energie- und Klimaschutzkonzept soll der Auftrag für die Suche danach erteilt werden. Im Herbst will die Verwaltung dem Stadtrat ein Kernkonzept für die Fortschreibung vorlegen. Dann müssten Gutachten in Auftrag gegeben werden. Über Strommengen, die in Dresden mit Windenergie erzeugt werden könnten, wollte Jähnigen in diesem frühen Stadium nicht spekulieren.