﻿Wo Dresdner bezahlbares Wohneigentum finden

Dresden. 15 Prozent der Dresdner wollen in den nächsten zwei Jahren umziehen. Viele davon, insbesondere Familien mit Kindern, in das Umland von Dresden. Das ist ein Ergebnis der Kommunalen Bürgerumfrage 2022. Warum wollen so viele junge Menschen der Stadt den Rücken kehren? Mehr Ruhe und Naturnähe ist ein Grund, mehr Grün im Wohnumfeld ein anderer. Der wichtigste Grund aber ist, dass sich die umzugswilligen Dresdner größere Wohnungen in der Region erhoffen.

Familientaugliche Wohnung noch finanzierbar

Eine Hoffnung, die beim Thema Wohneigentum realistisch ist, wie das Immobilienportal immowelt jetzt vorgerechnet hat. Die Immobilienpreise sind hoch und die Zinsen stark angestiegen, Großstädter müssen beim Immobilienkauf genau rechnen. Sie finden in der Region für das gleiche Geld mehr Wohnfläche als in der Großstadt, eine familientaugliche Wohnung mit mehr als 100 Quadratmetern ist noch finanzierbar.

55 Prozent Fläche mehr als in der Stadt

Das Immobilienportal hat für seine Berechnungen eine 90-prozentige Kreditfinanzierung der Immobilie mit einem Zinssatz von 4,1 Prozent und einer Tilgung von 2 Prozent über einen Zeitraum von 30 Jahren angenommen – bei 30-prozentiger Belastung des Haushaltseinkommens mit den Wohnkosten. Mit diesen Konditionen könnte sich eine Familie in Dresden 84 Quadratmeter Wohnfläche kaufen. Bei Wohneigentum in einer Entfernung von 45 Minuten Pendelzeit zum Stadtzentrum wären zum gleichen Preis 130 Quadratmeter möglich, also 55 Prozent Fläche mehr.

Kaufpreis sinkt mit steigender Entfernung

Wer gar 60 Minuten vom Rathausmann entfernt nach Wohnungen sucht, bekommt fast das Doppelte für sein Geld, so die immowelt-Analysten. 163 statt 84 Quadratmeter seien möglich, also 94 Prozent mehr. Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt inserierte Angebote. Dabei geht das Portal von einem Kaufpreis von 2752 Euro pro Quadratmeter in Dresden und 1973 Euro pro Quadratmeter im 45-Minuten-Umland aus. Im 60-Minuten-Umland sinkt der Kaufpreis auf 1503 Euro pro Quadratmeter.

Der Wunsch nach Wohneigentum

Ein Grund, Dresden zu verlassen, ist der Wunsch nach Wohneigentum. 46 Prozent derjenigen, die einen Umzug in den nächsten zwei Jahren planen, wollen Besitzer ihrer eigenen vier Wände sein, so die Kommunale Bürgerumfrage. In Dresden gibt es kaum Angebote. Und die wenigen Immobilien, die der Markt noch hergibt, sind unerschwinglich.