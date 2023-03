Wirtschaftsbürgermeister: Kaden tritt nicht nochmal an

das ist wirklich ein starker, gleichwohl überraschender Abgang: Steffen Kaden verzichtet auf eine erneute Bewerbung für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters. Der CDU-Stadtrat erklärte, es sei nicht sein Verständnis von Politik, so lange wählen zu lassen, bis das Ergebnis passt.

Steffen Kaden nach der gescheiterten Wahl am 26. Januar im Stadtrat. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Kaden hatte bei der Wahl Ende Januar die nötige Mehrheit im Stadtrat knapp verpasst, wohl auch, weil ihm einige seiner Fraktionskollegen die Unterstützung verweigerten. Nun hat die CDU, die ein Vorschlagsrecht für den Posten hat, ein Problem. Sie muss einen neuen Kandidaten präsentieren. Aber da drängt sich niemand ernsthaft auf. Das wäre allerdings eine gute Gelegenheit, über den eigenen Schatten zu springen und nicht das Parteibuch als wichtigstes Einstellungskriterium zu betrachten. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Eine erneute Bewerbung könnte die gelegentlich in der Öffentlichkeit geäußerte Vorstellung bekräftigen, es gehe mir im Wesentlichen um Posten oder um Karriere. Steffen Kaden Stadtrat in Dresden, über die Grüne für seinen Rückzug

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Seit Mai 2022 ist die Dresdnerin Melanie Giebel offiziell Mitglied der evangelischen Kirche. © Quelle: Anja Schneider

Trotz Mitgliederschwund: Warum Menschen in Dresden in die Kirche eintreten

Religion spielte in Melanie Giebels Kindheit keine Rolle. 2022 hat sich die Dresdnerin mit 43 Jahren in der evangelischen Kirchgemeinde St. Michael taufen lassen. Was motiviert Menschen wie sie zum Eintritt, während andere scharenweise austreten? Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Teilnehmer einer Demonstration zum Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg BER laufen durch das Terminal 1. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Montag werden am Hauptstadtflughafen BER rund 200 Abflüge gestrichen. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Warnstreiks an vier Flughäfen: Was Reisende am Montag beachten müssen

Am Hauptstadtflughafen BER sowie in Hamburg, Hannover und Bremen soll am Montag gestreikt werden. Reisende müssen sich auf massive Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Doch welche Rechte haben Urlauberinnen und Urlauber im Fall eines Streiks? Jetzt lesen

Termine des Tages

9.20 Uhr: Biene sucht Blüte: In Dresden entsteht eine Bienenlehrpfad. Die Kreuzschule trägt jetzt eine Station dazu bei. Dort gibt es auch eine Bienen-AG und einen Bienenbeute, die man übers Internet beobachten kann.

12 Uhr: Oberbürgermeister Dirk Hilbert setzt vor der Goldenen Pforte am Rathaus sein Autogramm auf das „KloppoCar“ - den ehemaligen Mini von Fußballtrainer Jürgen Klopp. Er unterstützt damit das Team Kloppocar „You‘ll Never Walk Alone“. Der Verein macht auf lokale Vereine und Initiativen aufmerksam und hilft ihnen beim Einwerben von Spenden. Unterstützt wurden schon die Kindervereinigung Dresden, der Lichtblick e. V., SV Lockwitz und das Fußballnachwuchszentrum der Ulf-Kisten-Stiftung.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Boris Becker © Quelle: IMAGO/Future Image

... ein insolventer Promi, der Geld aus dem Fenster wirft

Boris Becker wirbt für den Onlineverkauf von Fenstern. Sein Geschäfts­partner nennt ihn einen „ganz großen Deutschen“ – wie Franz Beckenbauer und Karl Lagerfeld. Die Tennisikone braucht Geld und hofft auf einen Verhandlungserfolg in England. Jetzt lesen

