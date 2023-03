﻿Wirtschaftsbürgermeister in Dresden? So hat sich Steffen Kaden entschieden

Der Stadtrat hat jetzt den Posten des Bürgermeisters für Wirtschaft, Digitalisierung und Sicherheit ausgeschrieben. CDU-Bewerber Steffen Kaden hat jetzt entschieden, ob er sich noch einmal zur Wahl stellt.

Dresden. Am Ende fehlte eine einzige Stimme. Hätte Steffen Kaden am 26. Januar im Stadtrat bei der Wahl des Wirtschaftsbürgermeisters mit abstimmen dürfen, dann hätte es im zweiten Wahlgang für ihn gereicht. Doch er durfte sich nicht selbst wählen. So ging es 34:34 aus und Kaden war durchgefallen. Jetzt hat der Stadtrat die Stelle neu ausgeschrieben und es steht fest: Steffen Kaden wird sich nicht noch einmal bewerben. Das teilt der Stadtrat jetzt seinen Parteifreunden in einem Brief mit.