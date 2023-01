﻿Wirtschaft und Handwerk in Dresden begrüßen Vorschlag zu den Dresdner Bürgermeistern

Dresden. Handwerk und Wirtschaft in Dresden begrüßen den Vorschlag der Moderatoren im Machtpoker um die Rathausspitze. "Dresden braucht klare Verhältnisse und eine funktionierende Bürgermeisterrunde", erklärte Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. "Die Akteure im Stadtrat sind aufgerufen, sich nun schnell wieder der Sachpolitik zu widmen – insbesondere mit Blick auf die wirtschaftlichen Herausforderungen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Vorschlag der Moderatoren ist durchdacht und wirtschaftsnah. Die Schaffung eines eigenen Geschäftsbereichs Wirtschaft war letztlich überfällig und sollte unmittelbar auf die Entwicklung des Standortes und der hiesigen Unternehmen einzahlen“, erklärte Lukas Rohleder, Hauptgeschäftsführer der Indus­trie- und Handelskammer (IHK) Dresden. Die IHK unterstütze ausdrücklich den erkennbaren Ansatz, dem Thema Fachkräftesicherung eine höhere Bedeutung beizumessen. An einer besseren Koordination der vielen in diesem Bereich tätigen Akteure führe kein Weg vorbei.

Reduzierung der Verwaltungsspitze von sieben auf sechs Bürgermeisterposten

„Dresden ist nicht nur Landeshauptstadt, sondern das regionale Schwergewicht in Sachen Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Tourismus. Zudem steht die Stadt vor diversen Herausforderungen bei Neuansiedlungen, Infrastrukturausbau, bürgernaher Mobilität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Entwicklung von Gewerbeflächen, verschiedenen Sanierungs- und Bauprojekten oder dem Auf- und Ausbau der digitale Verwaltung. Eine modern aufgestellte, in sich funktionierende und vor allem kooperativ agierende Verwaltung ist dafür essenzielle Voraussetzung“, so Rohleder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizière schlagen eine Reduzierung der Verwaltungsspitze von sieben auf sechs Bürgermeisterposten vor. Dabei soll Dresden aber wieder einen Wirtschaftsbürgermeister bekommen. Kandidat für das Amt ist CDU-Stadtrat Steffen Kaden. Im Kulturressort soll eine Stabsstelle für Wissenschaft und Fachkräftekoordination eingerichtet werden.