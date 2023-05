﻿Wird die Affäre des Oberbürgermeisters von Dresden ein Fall für den Stadtrat?

Kostenfrei bis 22:22 Uhr lesen

Feuerwehreinsatz

Wohnungsbrand an der Caspar-David-Friedrich-Straße

Dichte Rauchwolken sind am Sonntagabend über die Dresdner Südvorstadt und Strehlen gezogen. Nach Polizeiangaben hat es in einer Wohnung an der Caspar-David-Friedrich-Straße gebrannt.