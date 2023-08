Wird der Dresdner Zoo bestreikt?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

schließt der Dresdner Zoo noch in den Sommerferien seine Pforten? Dieses Szenario droht, weil die Mitarbeiter mehr Geld verdienen wollen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass das Gehalt an den öffentlichen Dienst angepasst wird, sonst kann es zu Streiks kommen.

Mit einer „aktiven Mittagspause" setzten Mitarbeiter des Dresdner Zoos am 9. August ein Zeichen, dass sie mit dem aktuellen Gehaltsangebot der Geschäftsführung nicht zufrieden sind. © Quelle: ver.di

Zoo-Chef Karl-Heinz Ukena indes erklärt, ihm seien die Hände gebunden. Er verstehe das Anliegen der Mitarbeiter, habe aber wirtschaftlich schlicht nicht mehr zu bieten. Ob die Verhandlungen tatsächlich im Streik enden, bleibt abzuwarten. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Im Moment ist das für uns wirtschaftlich einfach nicht darstellbar. Karl-Heinz Ukena Chef im Dresdner Zoo, über Gehaltserhöhungen der Mitarbeiter

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Impressionen vom Dresdner Stadtfest 2021. © Quelle: Anja Schneider

Dresdner Stadtfest „Canaletto“ mit Alvaro Soler und mit Drohnenshow statt Feuerwerk

Vom 18. bis 20. August findet das Dresdner Stadtfest „Canaletto“ statt. Als Top-Act wird Alvaro Soler die Landeshauptstadt besuchen. Eine Drohnenshow soll das Feuerwerk ersetzen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Beleidigungen werden oft per Smartphone versendet: Auch Cybermobbing ist Thema beim Programm „Gemeinsam Klasse sein“, das nun auch in Sachsen angeboten wird. © Quelle: Antonio Guillem/Imago

Als letztes Bundesland: Sachsen macht bei Projekt gegen Schul-Mobbing mit

Die Techniker Krankenkasse bietet ein Programm an, um Schikane in der Schule zu verhindern. Jetzt beteiligt sich auch Sachsen. Manche Schule wird aber lange auf eine Teilnahme warten müssen. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Die Volkshochschule Dresden präsentiert ihr Herbst-/Winterprogramm 2023/24.

21 Uhr: Filmnächte am Elbufer - Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Wer heute wichtig wird

Die Sächsische Weinkönigin 2022 Sabrina Papperitz (M) sowie die Weinprinzessinnen Sabine Leonhardt (l) und Stefanie Mühlbach stehen nach ihrer Wahl zusammen. © Quelle: Sebastian Kahnert7/dpa

Heute endet die Amtszeit der sächsischen Weinhoheiten. Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen will am Nachmittag verkünden, wer dieses Jahr die Botschafterinnen des sächsischen Weins sind und die heimischen Winzer im Amtsjahr 2023/2024 bei mehr als 100 Veranstaltungen und Terminen vertreten werden.

Wird wie im vergangenen Jahr eine der Weinprinzessinnen nach der Krone greifen - so wie es Sabrina Papperitz gelungen war? Die amtierende Weinkönigin hat inzwischen geheiratet, heißt jetzt Sabrina Schreiber und hat sich um das Amt der Deutschen Weinkönigin beworben. Erst vor wenigen Tagen hat si an einem Vorbereitungsworkshop der zwölf Kandidatinnen teilgenommen. Am 23. September geht es dann um fünf Plätze fürs Finale sechs Tage später.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Am Strand tummelt sich für gewöhnlich das Leben. In Righeiras Sommerhit von 1983 ist er der Schauplatz der Apokalypse. © Quelle: Getty Images

... der 40. Geburtstag eines Sommerhits - „Vamos a la Playa“ oder: Wie wir lernten, die Atombombe zu lieben

Mitte August 1983 stürmen Righeira mit ihrem Ohrwurm die deutschen Charts. „Vamos a la Playa“ wird zum Sommerhit des Jahres. Dabei ist sein Inhalt düster – und genau 40 Jahre danach aktuell wie lange nicht. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN