Wird der Arbeitsagenturchef Wirtschaftsbürgermeister?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Nach dem Scheitern von Steffen Kaden bei der Wahl zum Wirtschaftsbürgermeister stand die CDU vor einem Scherbenhaufen. Kaden hatte Größe gezeigt und erklärt, man könne nicht so lange wählen, bis das Ergebnis passt - er steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Geeignete Bewerber drängten sich nicht gerade auf bei den Dresdner Christdemokraten, die aber vollkommen geräuschlos auf die Suche gingen und jetzt einen überzeugenden Bewerber präsentieren: Jan Pratzka, Chef der Agentur für Arbeit Dresden, kann Wirtschaft, Personal und Verwaltung.

Jan Pratzka, Chef der Agentur für Arbeit Dresden, hat seinen Hut in den Ring geworfen für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters. © Quelle: Dietrich Flechtner

Und: Pratzka ist kein Parteisoldat, sondern ein kompetenter Praktiker. Einer, mit dem sich viele identifizieren könnten. Die Hoffnung wächst, dass die Wahl des Wirtschaftsbürgermeisters am 11. Mai einen Schlusspunkt setzt unter dem seit August 2022 andauernden Machtpoker zwischen Oberbürgermeister Dirk Hilbert und dem Stadtrat. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir fangen praktisch jeden von der Straße weg, der bei Grün über die Ampel gehen kann, um als Quereinsteiger Lehrer zu werden, aber wir schaffen es nicht, unsere Systeme für zugewanderte Menschen zu öffnen, selbst wenn sie schon Pädagogen sind. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im DNN-Interview zur Asylproblematik

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Es muss ja kein Globus-Warenhaus sein. Der Verein Quartier Friedrichstadt fordert eine andere Nutzung des Areals zwischen Hamburger und Bremer Straße. © Quelle: Privat

Globus-Warenhaus? Anwohner in Dresden-Friedrichstadt wollen mitreden

Ist der Alte Leipziger Bahnhof mehr wert als der Stadtteil Friedrichstadt?, fragt Anwohner Tom Umbreit und fordert: „Wir wollen auch darüber mitreden, was in unserem Viertel passieren soll.“ Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 09.04.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Kabinettssitzung: Verschiedene Verbände und die Opposition kritisieren, dass die Bundesregierung sich für eigene Beratungen Zeit nimmt, danach aber wenig Zeit für Stellungnahmen gibt. © Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini

Ärger über die Ampel: Verbände wehren sich gegen Turbogesetze

Die Ampelkoalition nimmt sich viel Zeit für die eigenen Beratungen über strittige Themen, nach einer Einigung aber peitscht sie Gesetze im Eilverfahren durch das Parlament. Opposition und Wirtschaftsvertreter haben meist nur wenige Tage, um ihre Stellungnahmen abzugeben. Der Frust darüber ist gewaltig. Jetzt lesen

Termine des Tages

8 bis 12 Uhr: Wochenmarkt am Schillerplatz - Der Wochenmarkt auf dem Schillerplatz in Blasewitz hat bis zu 25 Stände und öffnet dienstags, donnerstags und sonnabends. Erhältlich sind Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Olivenöl, Honig, Backwaren, Antipasti, Käse und Milcherzeugnisse, Eier und Nudeln sowie Frischgeflügel und Wild. Außerdem sind ein Café und ein Imbiss vor Ort. Mehr dazu bei dresden.de

14 Uhr: Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen - In der Hinrunde haben die Dresdner im Ruhrpott einen Punkt geholt. Für das enge Aufstiegsrennen muss am Sonnabend vor heimischem Publikum ein Sieg her. Liveticker bei dnn.de

14 Uhr: Frühlingsfest - In Dresden geht von heute an bis zum 7. Mai wieder die Post ab. Karussells und der Duft von gebrannten Mandeln locken auf das Volksfestgelände an der Pieschener Allee.

15 Uhr: Wasser Show Circus - Circus Voyage präsentiert internationale Artistik , wagemutige Motorradfahrer, Meerjungfrauen, 3D Hologramme, Wasserspiele und liebevolle Tieracts vereint in einer Show. Tickets gibt es hier

Was heute wichtig wird

Für heute haben biundesweit viele Initiativen zu Ostermärschen aufgerufen. (Archivbild) © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bei rund 70 Ostermärschen gehen heute Menschen in Deutschland für Frieden und Abrüstung auf die Straße. Der Karsamstag bildet damit den Schwerpunkt der diesjährigen Aktivitäten der Friedensbewegung zu Ostern. Die Veranstalter erwarten eine rege Beteiligung. Ein zentrales Thema ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In einer Sonderedition des Pfefferminzlikörs gibt es jetzt auch „Berliner*innen Luft". © Quelle: picture alliance / Geisler-Fotopress

... viel Wind um die „Berliner*innen Luft“

Geschlechtergerechte Sprache ist ein Reizthema. Das bekommen auch Pfefferminzlikörproduzenten in der Hauptstadt zu spüren: „Berliner*innen Luft“ sorgt für Furore im Netz und bei den Kunden. Und Kundinnen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play