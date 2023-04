﻿Wird Arbeitsagentur-Chef Wirtschaftsbürgermeister in Dresden?

Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, jetzt haben die Kandidaten einen Monat Zeit, sich in den Fraktionen vorzustellen. Am 11. Mai wählt der Stadtrat einen Wirtschaftsbürgermeister.

Dresden. Sieben Männer und zwei Frauen haben sich um das Amt des Bürgermeisters für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Sicherheit beworben. Die Stadtverwaltung stellt jetzt die Listen für die Stadtratsfraktionen zusammen, die ab Dienstag nach Ostern Einsicht in die Bewerbungen nehmen können. Am 11. Mai soll der Stadtrat eine neue Beigeordnete oder einen neuen Beigeordneten wählen.

Vorschlagsrecht liegt bei der CDU

Das Vorschlagsrecht für den Posten liegt bei der CDU-Fraktion, die im ersten Anlauf im Januar Steffen Kaden in Stellung gebracht hatte. Doch der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion scheiterte an einer einzigen fehlenden Stimme und tritt nicht noch einmal zur Wahl an. Eine andere geeignete Kandidatur aus den Reihen der CDU drängte sich nicht auf, doch seit mehreren Tagen heißt es aus der Fraktion, es sei ein Bewerber gefunden worden, der viele Voraussetzungen für das Amt mitbringe.

Bewerber erfüllt viele Voraussetzungen

Dass der Name nicht frühzeitig in der Öffentlichkeit kursierte, spricht dafür, dass die CDU ihren Bewerber nicht verbrennen will. Bis zuletzt hielten Kreisverband und Fraktion dicht. Doch wie das mit vertraulichen Dingen in Dresden so ist – irgendwann spricht es sich dann doch herum. Mit Jan Pratzka hat sich ein Mann für das Amt beworben, der viele Voraussetzungen erfüllt.

Engen Kontakt zu Wirtschaft und Verwaltung

Der 1972 geborene Jurist Pratzka ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Dresden und leitet damit bereits eine große Behörde. Er hat engen Kontakt zur Wirtschaft und zur Stadtverwaltung, er hat Erfahrungen bei der Thematik Personal. Nur die Themen Feuerwehr und Rettungsdienst sind Neuland für Pratzka, der von 2011 bis 2019 das Jobcenter der Landeshauptstadt leitete und zuvor bei der Arbeitsagentur in Bautzen und Chemnitz tätig war.

Hochkompetent und überparteilich

Pratzka ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Dass er das CDU-Parteibuch besitzt, wissen nur Insider: Er ist Mitglied des Stadtbezirksbeirats Klotzsche für die Christdemokraten. Sollte sich die CDU-Fraktion für Pratzka als ihren Kandidaten entscheiden, dann könnte es durchaus eine breite Mehrheit bei der Wahl geben. Denn der Bewerber muss niemandem mehr etwas beweisen. Er gilt als hochkompetenter Fachmann, der überparteilich agiert und noch nie polarisiert hat.

Sittel steht nicht auf der Bewerberliste

Auf der Bewerberliste soll nach DNN-Informationen auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Ladzinski stehen. Die beiden Bewerberinnen leiten einen großen sozialen Dienst beziehungsweise eine große Forschungseinrichtung. Nicht auf der Bewerberliste steht der Name von Detlef Sittel, bis Herbst 2022 Ordnungsbürgermeister und Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt. Er hatte das fraktionsinterne Rennen gegen Kaden verloren, aber lange auf eine Rückkehr ins Rathaus gehofft.

Beigeordnete nach monatelanger Hängepartie

Nach einer monatelangen Hängepartie hatte der Stadtrat im Januar mit den Stimmen von Grünen, Linken und CDU Beigeordnete gewählt, denen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sein Einvernehmen erteilte. Eva Jähnigen (Grüne) wurde als Umweltbürgermeisterin wiedergewählt, auch die Amtsinhaberinnen Kris Kaufmann (Linke/Soziales) und Annekatrin Klepsch (Linke/Kultur) zogen wieder ins Rathaus ein. Erst die Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizière konnten den Machtkampf zwischen Hilbert und dem Stadtrat beenden.

SPD verlor ihren Superbürgermeister

Gleichzeitig strich der Stadtrat einen Bürgermeisterposten. Die SPD verlor das Amt des Superbürgermeisters für Finanzen, Personal, Recht und Sport, die Bereiche wurden auf andere Ressorts aufgeteilt. Hilbert übernahm die Finanzen, das Personal geht an den Wirtschaftsbürgermeister, Recht landete im Umweltressort und Sport bei Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).