In Dresden sollen einige Schulen künftig weniger Personal für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen erhalten. Das sorgt für Verärgerung.

Dresden. Im sächsischen Landtag ertönte kürzlich ein Loblied auf die Schulsozialarbeit. „Egal, ob Sorgen in der Schule, Zuhause oder mit Freunden – Schule ist mehr als Unterricht“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und pries das Landesprogramm zur Förderung der Schulsozialarbeit, mit dem der Freistaat die Kommunen unterstützt. Über die Verteilung wird in den Städten entschieden und damit löst die Stadtverwaltung jetzt an mehreren Schulen in Dresden Wirbel aus.