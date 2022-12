Winterdienst Dresden kämpft gegen Glätte

Noch ist es glatt in vielen Bereichen, wie hier an der Haltestelle Querallee in Dresden.

Dresden. Der Dresdner Winterdienst ist am Dienstag seit 2 Uhr auf den Straßen unterwegs, um das Hauptnetz frei zu halten. Noch ist es glatt in vielen Bereichen. Einige Straßen, wie der Veilchenweg am Elbhang und die Serpentinen in Dölzschen sind deshalb gesperrt.

Für Dienstag sind weiterhin Plusgrade angesagt, der Regen lässt nach, insofern sollte sich die Lage langsam entspannen, wie die Stadt in einer Mitteilung informiert. In der Nacht soll es regnen, bei Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Die Schicht der Streu- und Räumfahrzeuge geht bis 21 Uhr. Im Einsatz sind aktuell 52 Streu- und Räumfahrzeuge. Schwerpunkte am Dienstag: Buslinien, Höhenlagen und Fußwege.

Die Landeshauptstadt erinnert auch alle Anlieger an ihre Pflichten. Bei Schnee, Eis und Glätte müssen sie montags bis sonnabends bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr öffentliche Wege entlang ihrer Grundstücksgrenzen auf einer Breite von 1,50 Meter, bei Bedarf breiter, beräumen. Sooft es die Sicherheit erfordert, muss das bis 20 Uhr wiederholt werden. Die Verwendung von Tausalz oder schmutzenden Stoffen ist dabei verboten. Schnee und Eis dürfen nicht auf die Fahrbahn geschoben werden. Die Ablagerung muss am Gehwegrand oder, sofern der Platz dort nicht ausreicht, am Fahrbahnrand erfolgen.

Von DNN