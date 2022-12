Winterdienst Dresden bereitet sich auf Glatteisregen vor

In den kommenden Stunden wird in Dresden Regen erwartet, der auf den gefrorenen Böden sofort zu Glatteis gefriert. Der Winterdienst bereitet sich dementsprechend vor.

Dresden. Der Winterdienst in Dresden bereitet sich am Montag auf Glatteisregen vor. In den kommenden Stunden wird Regen erwartet, der auf den gefrorenen Böden sofort zu Glatteis gefriert. Dann ist auf Straßen sowie Fuß- und Radwegen absolute Vorsicht geboten, wie die Stadt in einer Mitteilung informiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Winterdienst, der seit 4 Uhr mit 50 Arbeitskräften und 45 Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs ist, konzentriert seine Kräfte zunächst auf das Streuen im Hauptstraßennetz. Vorrang haben die Höhenlagen, Gefällestrecken, Buslinien und Brücken. Anlieger sind gehalten, ihrer Streupflicht nachzukommen. Der Einsatztag wird zweischichtig bis mindestens 21 Uhr geplant.

Von DNN