﻿Wind weht Gerüst an der Dresdner Augustusbrücke um

Das am Montag durch Dresden gezogene Gewitter hat an der Augustusbrücke ein Baugerüst umgeweht. Die Feuerwehr berichtet auch von gekippten Bäumen und vollgelaufenen Kellern.

Dresden. Besonders große Schäden hat das durchziehende Gewitter am Montagabend in Dresden nicht angerichtet, einer fiel jedoch besonders ins Auge: Durch den Wind kippte ein Gerüst an der Dresdner Augustusbrücke um und landete in Einzelteilen in der wenig Wasser führenden Elbe. Verletzte gab es dabei nicht.

Die Feuerwehr rückte außerdem zu einigen umgekippten Bäume aus, etwa an die Freiberger Straße. Hier traf der Baum einen Verteilerkasten und ein Müllbox. Am Palaisplatz beschädigten umgewehte Bäume ein parkendes Fahrzeug. Der Starkregen setzte außerdem die gesamte Straße unter Wasser.