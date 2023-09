Moritzburg. Im Friedewald erschallte am Dienstagvormittag nicht nur das Röhren der gerade in der Brunft befindlichen Rothirsche, sondern am Wildgehege Moritzburg erklangen auch Jagdhörner. Zum Halali wurde aber nicht geblasen, sondern zur Einweihung des neuen Empfangsgebäudes der beliebten Freizeit- und Bildungseinrichtung. Prominenz aus der Politik und vom Sachsenforst fand sich ein, um den 2,6 Millionen Euro teuren Ersatzneubau seiner Bestimmung zu übergeben.

Wildgehege Moritzburg weiht neues Eingangsgebäude ein Zur Eröffnung des neuen Hauses findet sich im Friedewald Prominenz ein. © Quelle: Jochen Leimert

Staatssekretär Gerd Lippold vom Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, freute sich, dass das traditionsreiche Wildgehege nun wieder einen würdigen Empfangsbereich hat, die während der Bauphase als Kassen genutzten Container auf dem Parkplatz verschwinden: „Das Wildgehege Moritzburg ist ein starker Besuchermagnet. Nun steht hier ein neues, modernes Eingangsgebäude aus Holz, das die Besucherinnen und Besucher in Empfang nimmt und zeigt, dass sie willkommen sind.“ Lippold dankte allen am Bau beteiligten Firmen, die – meist sächsischer Herkunft – den geschwungenen Mehrzweckbau errichtet haben. Die Bedingungen in Zeiten der Corona-Pandemie, explodierender Baupreise und zunehmender Lieferschwierigkeiten seien schwierig gewesen.

Die Planung für das neue Eingangsgebäude musste auch mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. © Quelle: Steffen Manig

Bau doppelt so teuer wie geplant

Der Sachsenforst musste am Ende rund doppelt so viel Geld für das Gebäude ausgeben, als er ursprünglich veranschlagt hatte. Heiko Müller, der Leiter des Forstbezirkes Dresden, erklärte aber zufrieden: „Das Bauvorhaben stand nie in Frage.“ Es sei zwar eine Weile hin- und her überlegt worden, ob das alte Eingangsgebäude aus dem Jahr 1995 saniert werden kann. Doch am Ende habe kein Weg daran vorbei geführt, das vor allem wegen statischer Probleme nicht mehr nutzbare Haus abzutragen und einen Ersatzneubau zu verwirklichen. Müller versicherte strahlend, er sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Forstbeamte ist sich sicher: „Das Gebäude ist holzbautechnisch eines der schönsten in Sachsen.“ Es biete den jährlich rund 150.000 Gästen des Wildgeheges nicht nur optisch etwas Ansprechendes, sondern auch moderne Toiletten, bald einen Shop und gastronomische Versorgung. Noch sei allerdings kein Pächter für den Imbiss gefunden.

Hoffnung auf neue Wildschweine

Ein paar Restarbeiten sind auch noch im Haus nötig, doch der Seminarraum ist schon fertig. Hier können auch bei Schlechtwetter waldpädagogische Angebote gemacht werden, soll speziell Kindern neben der praktischen Anschauung in den Gehegen theoretisches Wissen über den Wald und die heimischen Tierarten vermittelt werden. Im Zentrum der Bildungsarbeit wird aber weiter das Studieren der lebendigen Vertreter der heimischen Fauna stehen. Und da hofft Müller, dass das Wildgehege auch bald wieder Wildschweine zeigen kann. Die besonders bei den Kindern beliebten Schwarzkittel mussten nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Sachsen aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Schutz der Schweinemastbetriebe getötet werden. Nun gebe es aber eine neue Regelung in den Bestimmungen zum Schutz vor Tierseuchen, die Hoffnung macht. Ronald Ennersch, der Leiter des Wildgeheges, hat daher beim Landkreis Meißen einen formlosen Antrag auf Wiederzulassung der Wildschwein-Haltung im Wildgehege gestellt.

Neuankömmlinge im Tierbestand erwarten Ennersch und seine Mitarbeiter aber auch, sollte der Antrag nicht genehmigt werden. Denn seit langem hat sich das Wildgehege auf das Eintreffen von Wisenten vorbereitet, die in die ehemalige Elch-Anlage einziehen werden. Die Haltung der europäischen Wildrinder wäre für Moritzburg eine Premiere, denn das größte Landsäugetier Europas konnte man bisher nicht hier bewundern.

Die drei jungen Grauwölfe haben sich recht gut eingelebt. © Quelle: Steffen Manig

Schon jetzt zu sehen sind drei junge Grauwölfe, die erst seit Ende August im Wildgehege leben, dort auf einem 2,5 Hektar großen Areal eine neue Heimat gefunden haben (DNN berichtete). Ronja, Raja und Remu, die aus einem Wurf im Wolfcenter Dörverden südlich von Bremen stammen, haben sich gut eingelebt. Die Tierpfleger erprobten am Dienstag erstmals eine Fütterung vor Besuchern. Lohnenswert ist ein Besuch des Wildgeheges derzeit aber vor allem wegen der Rothirsch-Brunft. Die mächtigen Tiere sind nach den ersten kühlen Nächten richtig in Stimmung gekommen und optisch wie akustisch ein echtes Erlebnis.

Rothirsch-Brunft im Wildgehege Moritzburg Im ehemaligen Jagdgatter der Wettiner wird es laut. © Quelle: Jochen Leimert

Am 3. Oktober findet das alljährliche Familienfest statt. Kinder bis zwölf Jahre haben an diesem Tag freien Eintritt.

