Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 28. Mai drinsteht

Dresden. Wildes Deutschland lautet die Schlagzeile unserer Titelstory. Lange Zeit war vom Bär in Deutschland nichts zu sehen. Auch Elche und Luchse kehren langsam wieder zurück. In den vergangenen Jahren hat sich die Tierwelt in unseren Regionen deutlich verändert. Was bedeutet das für uns Menschen?

Sollten Supermärkte sonntags öffnen? „Es geht um ein Grundbedürfnis“, sagt RND-Redakteurin Johanna Apel. Die Menschen machten von diesem Angebot gern und reichlich Gebrauch. Und dass sich Ladenöffnungszeiten wandeln, sei weder ungewöhnlich noch schlimm. „Milch und Mehl können warten“, entgegnet ihre Kollegin Daniela Vates in unserer Debatte der Woche und pocht auf den Sonntagsschutz. Das Bundesverfassungsgericht habe deutlich gemacht, dass der auch eine sehr weltliche Komponente habe.

Park der geprügelten Hoffnung: Der kleine Gezi-Park in Istanbul war der Ausgangspunkt von landesweiten Protesten: Vor zehn Jahren brach sich die Wut auf die zunehmend autoritäre Regierung in der Türkei Bahn und vereinte die unterschiedlichsten Menschen. Was ist davon noch übrig?

Wann kommt der Regen? Die Menschen in Belmez in der andalusischen Sierra Morena können sich nicht mehr daran erinnern, wann es zum letzten Mal richtig geregnet hat. Seit Anfang April liegt der Stausee trocken, aus dem sie ihr Trinkwasser bezogen. Ein Besuch im Herzen der spanischen Dürre.

„Ich schaue auf den Terrorismus“: Antje Pittelkau leitet die europäische Polizeimission im Niger. Das Land könne in einer schwierigen Region der Welt ein Stabilitätsanker sein, sagt sie. Doch die harten Lebensbedingungen in der gesamten Sahelzone verlangen in ihren Augen mehr Aufmerksamkeit.

Am Scheideweg: Alexander Zverev und sein schwieriges Comeback: Wenn der Hamburger bei den French Open antritt, spielt er auch gegen die Gedanken an die schwere Verletzung, die er sich vor einem Jahr zugezogen hatte. Seitdem ist auf dem Platz nichts mehr, wie es war. Droht Deutschlands bester Tennisspieler zum ewigen Talent zu werden?

