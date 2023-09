﻿Wild abgestellte Mobibikes in Dresden: „Ich weiß nicht, was manche Leute im Kopf haben“

Dresden. An der Josephinenstraße gibt’s ein Problem, aber für Probleme gibt’s ja Männer wie Enrico Werner. „Alle sagen Enno“, sagt er zur Begrüßung. Die Hände sind von der Arbeit schon ein bisschen schwarz. Den Transporter hat er auf dem Parkplatz abgestellt, gleich neben der Mobibike-Station. Eins der Fahrrader ist mit Graffiti beschmiert, das Schloss ist kaputt, ein Fall für die Werkstatt. Werner schnappt sich das Bike und stellt es in den Transporter.

Enrico „Enno“ Werner ist Servicefahrer. Er kümmert sich um die gelben Leihräder an den DVB-Mobipunkten. An diesen Stationen sind Angebote wie Bus, Bahn, Carsharing und Ladesäulen gebündelt. Vor fünf Jahren wurde der erste Mobipunkt eröffnet. Ein Jubiläum, das die Verkehrsbetriebe am Freitag auf dem Wasaplatz feiern.

Mehr als zwei Millionen Ausleihen pro Jahr

In Kooperation mit Nextbike kam 2020 das Leihradsystem hinzu. Heute stehen 60 Mobipunkte in Dresden. Die DVB sprechen von einer „Erfolgsgeschichte“. In der Stadt sind 1550 Leihräder unterwegs, pro Jahr werden mehr als zwei Millionen Ausleihen gezählt. Mit dem Mobipunkt-Netz und der Anzahl an Rädern wächst aber auch die Kritik. Oft stehen die gelben Mobibikes an Stellen, wo sie nicht hingehören.

Enrico Werner kennt das Problem nur allzugut. „Das ist schon ärgerlich“, sagt er. Manchmal sei er der „Prellbock“: Menschen beschweren sich bei ihm über Mobibikes, die den Bürgersteig blockieren. Er stellt die Räder dann woanders hin. Das sind die leichteren Fälle.

Es ist schon vorgekommen, dass Enrico Werner in den Wald fahren musste. Die Suche nach einem Mobibike führte ihn bis zum Zschonergrund. „Ich weiß auch nicht, was manche Leute im Kopf haben“, sagt er. Sind die Bikes schwer zu finden, aktiviert er aus der Ferne einen Piepton. Das Piepen führt ihn zum Fahrrad.

Vor der TU ist die Nachfrage groß

Mit seinem Handy kann Werner eine Karte von Dresden aufrufen. Darauf sind Punkte. Grün heißt, dass mit dem Fahrrad alles in Ordnung ist. Rot steht für niedrigen Akkustand. Lila bedeutet, dass etwas repariert werden muss. Ab und zu sind die Seitenständer kaputt oder die Schutzbleche gerissen. Am häufigsten stimmt irgendwas mit der Schaltung nicht.

Vieles kann Werner an Ort und Stelle reparieren, der Rest wird in der Werkstatt erledigt. Er fährt durch die Stadt, sammelt Mobibikes ein und verteilt sie an Mobipunkten, an denen noch Platz ist. Vor allem an der TU und vor dem Wohnheim an der Wundtstraße sei die Nachfrage groß. Kaum habe er die Räder ausgeladen, fielen Studenten darüber her. „Die müssen das riechen“, sagt er.

Enrico Werner hatte schon viele Jobs. 57 Jahre ist er alt. Er war Nachtkurier, hat im Lager eines Baumarkts gearbeitet, war im Sicherheitsdienst. Werner ist ausgebildeter Energie-Elektroniker und gelernter Mediengestalter. Er war sogar mal, erzählt er, Praktikant am Set des ZDF-Krimis „Mord in den Bergen“ mit Iris Berben.

Neue Mitarbeiter gesucht

Seit drei Jahren ist Enrico Werner nun Servicefahrer in Dresden. Was ziemlich gut zu seinem Hobby passt. Er gehört zu den „Golden Riders“, einem Zusammenschluss von Enthusiasten und Bastlern, die sich für außergewöhnliche Fahrräder begeistern. Werner hatte eines dieser Bikes, die an Shopper erinnern. Geschwungene Rahmen, ballonartige Reifen. Derzeit hat er kein Fahrrad, das rechte Knie macht Probleme. Seine Arbeit schaffe er aber trotzdem, sagt er.

Enrico Werner ist einer von sechs Männern, die in Dresden als Servicefahrer unterwegs sind. Ihr Einkommen liegt laut einem Vorgesetzten über dem Mindestlohn. In Zukunft werden mehr Fahrer gebraucht, auch Frauen sind willkommen, denn die DVB planen weitere Mobipunkte. Vor allem in Richtung Westen und Norden wollen sie das Gebiet ausdehnen. 2000 Leihräder sollen im nächsten Jahr durch Dresden rollen.

Viel zu tun also. Enrico Werner schaut aufs Handy. Er muss weiter. Die Karte zeigt ein Bike an der Elbe, lila markiert, nicht weit vom Landtag. „Saudoofe Stelle“, sagt er. Parken in der Nähe könnte schwierig werden. Die hintere Felge des Bikes soll angeblich schlingern. „Könnte eine Acht sein. Das muss ich mir mal genauer anschauen“, sagt er und fährt weiter.

Feier am Wasaplatz: Die DVB feiern am Freitag, 22. September von 10 bis 18 Uhr das funfjährige Jubiläum der Dresdner Mobipunkte. Auf dem Wasaplatz sind Aktionen geplant, Fahrradreparaturen sind möglich, das neue Lastenfahrrad wird vorgestellt. Zudem gibt es Straßenkunst, Infostände und Wettbewerbe wie Leihauto-Packen.

