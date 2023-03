Wieder Warnstreiks in Dresdner Kitas

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes soll es laut der Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. „Trotz unserer bisherigen Warnstreiks ist aufseiten der Arbeitgeber keine Bewegung zu erkennen“, sagte Verdi-Bezirksgewerkschaftsführer Daniel Herold.

Kommende Woche gibt es auch in Dresden wieder Warnstreiks. Betroffen sind unter anderem Kindereinrichtungen der Stadt. © Quelle: Archiv/Axel Heimken

Für Dresden bedeutet das konkret: Eltern müssen sich am 23. März Gedanken über die Kinderbetreuung machen, denn die Kitas werden bestreikt. Ist die Beteiligung der Beschäftigten genauso hoch wie am 8. März – und damit rechnet Herold -, drohen massive Einschränkungen. Vor reichlich einer Woche waren von den 186 städtischen Kitas 160 von dem Streik betroffen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Beteiligung der Mitarbeiter wird auf jeden Fall so groß sein wie am 8. März. Daniel Herold Verdi-Bezirksgeschäftsführer, über den geplanten Kita-Streik in Dresden am 23. März

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Zankapfel: der Alte Leipziger Bahnhof in Dresden © Quelle: Anja Schneider

Warum sich Linke und Grüne in Dresden gar nicht grün sind

Bilden Grüne und Linke im Dresdner Stadtrat eine Koalition? Wohl kaum. Zwischen den Fraktionen ist ein heftiger Streit ausgebrochen, bei dem die Fetzen so richtig fliegen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das Schufa-Logo ist an einer Wand der Firmenzentrale in Berlin angebracht. © Quelle: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Gutachten: Schufa-Scoring verstößt gegen EU-Recht

Neue Wohnung, neuer Handyvertrag oder Stromanbieterwechsel - da kommt schnell die Schufa ins Spiel. Ihre Berechnung zur Kreditwürdigkeit von Menschen steht nun auf dem Prüfstand. Laut eines Gutachtens des Europäischen Gerichtshofs verstößt sie gegen geltendes EU-Recht. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr bis 10.45 Uhr: Schadstoffmobil in Leuben - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt macht Halt an der Försterlingstraße/Sachsenwerkstraße.

11.15 bis 16.15: Schadstoffmobil in Blasewitz - In diesem Stadtbezirk macht die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt heute gleich drei Mal Halt: von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr am Hüblerplatz, von 14 Uhr bis 14.45 Uhr an der Laubestraße/Müller-Berset-Straße und von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr an der Junghansstraße/Hepkestraße.

17 Uhr bis 19 Uhr: Schadstoffmobil in Johannstadt - Die mobile Schadstoffsammlung der Landeshauptstadt macht heute in Johannstadt Station: von 17 Uhr bis 17.45 Uhr an der Reißigerstraße/Wallotstraße und von 18.15 Uhr bis 19 Uhr an der Marschnerstraße/Striesener Straße.

Was heute wichtig wird

Blick in den Plenarsaal des Bundestags. © Quelle: IMAGO/Christian Spicker

Im Bundestag steht heute die Abstimmung über die Reform des Bundeswahlgesetzes zur Verkleinerung des Parlaments auf der Tagesordnung. Weiteres Thema ist unter anderem die erste Lesung eines Gesetzentwurfs zum „Whistleblower“-Schutz.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Herbert Diess ist zwar nicht mehr VW-Chef, bekommt aber immer noch Millionen vom Autokonzern. © Quelle: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

... Volkswagens teure Frührentner - Millionen für ehemalige Manager

Ehemalige VW-Topmanager sind bestens versorgt: Herbert Diess zum Beispiel bekommt noch jahrelang Millionen vom Automobilkonzern. Auch andere Manager schlagen noch immer zu Buche. Ein Ex-Kollege allerdings geht leer aus. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

