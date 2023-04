﻿Wie wird der Landtag in Dresden erweitert?

Dresden. Erst sollte es hoch hinausgehen. Der geplante Verwaltungsneubau auf dem Packhofgelände an der Ostra-Allee bewegte die Gemüter. Der Denkmalschutz intervenierte energisch, der Bauausschuss des Stadtrats legte sein Veto ein, der Neubau wurde umgeplant und verkleinert. Als dann der Bebauungsplan endlich beschlossen war, ruderte das Landtagspräsidium zurück. Nun soll alles noch kleiner werden. Die Gestaltungskommission der Landeshauptstadt bekommt die Pläne am 28. April vorgestellt.

Landtag muss saniert werden

Der Sächsische Landtag muss saniert werden. Damit sich die Bauarbeiter ausbreiten können, sollte ein Neubau für das Landesparlament errichtet werden – in unmittelbarer Nähe zum Altbau auf dem Packhofgelände. Der Freistaat besaß die Fläche zwar nicht, ließ sich aber auf ein spektakuläres Tauschgeschäft mit dem Eigentümer ein, einem Geschäftsmann aus München mit feinem Gespür für gute Geschäfte. Dieser erhielt das Bürogebäude in der Ostra-Allee 23, in dem ausgerechnet der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) untergebracht ist. Der SIB firmiert als Bauherr für den neuen Landtag, der aber nun gar nicht gebaut wird. Die Kosten liefen aus dem Ruder, das Landtagspräsidium trat auf die Bremse.

Abstimmungsprozess noch nicht abgeschlossen

Die Fläche zwischen Herbert-Wehner-Haus und Haus der Presse wurde zwar beräumt. Aber was jetzt mit dem Grundstück geschieht, ist offen, wie SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl auf DNN-Anfrage mitteilte. „Zum Verwaltungsneubau an der Kleinen Packhofstraße ist der Abstimmungsprozess zum weiteren Vorgehen noch nicht abgeschlossen“, erklärte er. Ein Landtag wird dort auf keinen Fall gebaut, aber ein Verwaltungsgebäude ist immer noch im Gespräch. Die Architekten dürften allerdings umsonst gearbeitet haben: Ein Parlamentsgebäude muss speziellen Sicherheitsanforderungen besonders in der Erdgeschosszone genügen – entsprechend geschlossen und ungastlich sah das Gebäude auf dem Reißbrett aus. Ein Verwaltungsneubau könnte da durchaus großzügiger und transparenter gestaltet werden.

Sanierung im laufenden Betrieb

Saniert werden muss der Landtag aber trotzdem – das soll nun im laufendem Betrieb geschehen und mit einem Neubau, der drei Nummern kleiner ausfällt als das Gebäude auf dem Packhofgelände. Nicht nur finanziell, sondern auch von der Größe her. Das Gelände zwischen Plenarsaal, Erlwein-Speicher und Kongresszentrum ist als Baufläche vorgesehen. Der Architekt Professor Thomas Will hat bereits eine „Städtebauliche Vorstudie zur Erweiterungsmöglichkeit am Elbufer“ erarbeitet.

Fläche war bis 1945 bebaut

Will zitiert ein Foto aus dem Jahr 1925, auf dem die in Frage kommende Fläche mit Zollfuttermagazin und Zollspeicher bebaut ist. Beide Gebäude wurden 1945 restlos zerstört, einzig der Erlweinspeicher blieb erhalten. Will untersucht in der Studie mehrere Bebauungstypologien und Varianten. Der Neubau darf maximal zwei Geschosse haben, damit das Maritim-Hotel im Erlweinspeicher nicht verschattet wird. Darauf geht der Architekt in seiner Studie ein, die er im Februar in der Gestaltungskommission der Landeshauptstadt hinter verschlossenen Türen vorgestellt hat. Am Freitag nun soll Professor Peter Kulka vor der Gestaltungskommission einen Vortrag zur Entwicklung des Landtagsquartiers halten.

Höchst sensibler Bereich

Es handelt sich um einen höchst sensiblen Bereich. „Wer dort bauen will, muss ein Gespür für den Ort besitzen und es richtig gut machen“, sagt Thomas Löser, Landtagsabgeordneter, Stadtrat und Mitglied der Gestaltungskommission. Die Architekten sollten sensibler mit der Materie umzugehen als die Planer des Interimsgebäudes auf dem Packhofgelände, die hoch hinaus wollten – 31 Meter sollte der Neubau in die Höhe ragen. Das hätte die Blickbeziehungen vom Zwinger und der Augustusbrücke aus empfindlich gestört, der Bauausschuss legte 23 Meter fest. Im Moment geht es über den Nullpunkt noch nicht hinaus und das Herbert-Wehner-Haus bleibt ein Solitär auf dem Packhofgelände.