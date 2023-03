﻿Wie Tischtennis in Dresden chronisch Kranken hilft

Dresden. Es begann mit einem Zittern im kleinen Finger. Ralf Peuker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dresden, war 55 Jahre alt und ist noch heute seinem Hausarzt dankbar. „Er hat mich zum Neurologen geschickt.“ Die Diagnose kam schnell und war überraschend: „Der Facharzt sagte mir, dass ich Parkinson habe“, so der heute 70-Jährige.

Mit Medikamenten gut eingestellt

Am 29. März ist der digitale Welt-Parkinson-Tag, über sechs Millionen Menschen weltweit und 400 000 in Deutschland sind an dem früher als „Schüttelkrankheit“ bezeichneten Morbus Parkinson erkrankt. Ralf Peuker hatte Glück. Weil die Krankheit bei ihm frühzeitig erkannt wurde, konnten ihn die Mediziner mit Medikamenten gut einstellen. „Ich habe nie gezittert, außer wenn ich meine Arzneien nicht eingenommen habe. Das voll ausgeprägte Krankheitsbild sieht man bei mir nicht.“

Aktiv bleiben ist wichtig

Mindestens 20 Jahre gutes Leben habe ihm der Arzt vor 15 Jahren garantiert, sagt Peuker. „Ich habe nur Probleme beim Bücken, aber das liegt an der Wirbelsäule.“ Aktiv bleiben sei wichtig für Parkinson-Patienten, Sportarten, bei denen die Auge-Hand-Koordination im Mittelpunkt steht, könnten beim Fitbleiben helfen. Peuker hat einen Stützpunkt von PingPongParkinson in Dresden gegründet. „Tischtennis hilft uns dabei, Koordination und Tempo zu wahren“, sagt er.

Bei der BSV Lockwitzgrund herzlich aufgenommen

Über Informationsmaterial sei er auf PingPongParkinson gestoßen und habe sich gefragt, warum es in Dresden noch keinen Stützpunkt gebe. Dann habe er einen solchen Verein gegründet und bei der BSV Lockwitzgrund offene Türen vorgefunden. „Es gibt bundesweit auch Vereine, die mit uns nichts zu tun haben wollen. Bei der BSV wurden wir herzlich aufgenommen.“

Höhere Lebensqualität

Es sei unglaublich, was mit Menschen geschehe, die von der Krankheit gezeichnet seien, wenn sie an die Tischtennisplatte treten würden. „Da vergessen sie, dass sie bestimmte Bewegungen gar nicht mehr können.“ Jeden, den man von der Couch holen könne, erwarte eine höhere Lebensqualität, sagt Peuker aus eigener Erfahrung.

Der jüngste Teilnehmer war 20 Jahre alt

Parkinson macht auch vor jüngeren Menschen nicht halt. „Bei einem Turnier in Weißwasser war der jüngste Teilnehmer 20 Jahre alt. Der Jüngste bei uns ist um die 40. Ein ehemaliger Leistungssportler, der von seiner Frau begleitet wird. Aber wenn er an die Platte tritt, dann schmettert er uns die Bälle um die Ohren.“ Es gebe Sportler, die könnten nicht mehr geradeaus laufen, würden aber an der Tischtennisplatte jedem Ball hinterherjagen.

Zweites Zeitfenster kommt dazu

In der Sporthalle der SRH Oberschule in der Urnenstraße 22 trainiert der Dresdner Stützpunkt, der Verein hat die Halle gemietet. „Der Vereinsvorsitzende Dieter Hofmann unterstützt uns nach Kräften und hat gerade erst eine neue Platte für uns gekauft“, sagt Stationsleiter Peuker. Sein Stützpunkt bekommt eine zusätzliche Hallenzeit, bisher wurde freitags von 18 bis 19.30 Uhr geschmettert, jetzt kommt das Zeitfenster von 19.30 bis 21 Uhr dazu.

Mehr als Bewegung

In der zeitigen Gruppe sind 16 Sportler aktiv, in der neuen sind es erst vier. „Wir haben für die späte Gruppe noch Plätze frei und können noch Parkinson-Erkrankte, die sich bewegen wollen, aufnehmen.“ Es geht um mehr als Bewegung: Auch der Austausch zur Krankheit wird nach dem Sport wird gepflegt, und bei runden Geburtstagen gibt es einen Blumenstrauß.

Hoffnung auf die Forschung

Eine frühe Erkennung der Krankheit, das weiß der Dresdner nur zu gut selbst, ist besonders wichtig für den weiteren Verlauf. Neben auffälligen motorischen Problemen sind auch ein beeinträchtigter Geruchs und Geschmackssinn Symptome einer beginnenden Parkinson-Erkrankung. 2032, so die große Hoffnung, könnte Parkinson kein Thema mehr sein. Die Forschung an wirksamen Medikamenten ist weit vorangeschritten, einige befinden sich bereits in der Erprobung. „Fünf gelten als besonders erfolgversprechend“, sagt Ralf Peuker.

Kontakt per E-Mail: r.peuker@pingpongparkinson.de