﻿Wo soll die neue B 6 in Dresden gebaut werden?

Dresden. Die Bürgerinitiative „B6neu so nicht“ lädt am Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr zu einer Bürgerversammlung in den Dorfklub Mobschatz, Am Tummelsgrund 7, ein. „Wir wollen die Forderungen abstimmen, die wir zur Planfeststellung einreichen werden“, erklärte Peter Bartels, der sich in der Initiative engagiert.

Betroffene wollen Forderungen formulieren

Hintergrund des Treffens: Die Bundesstraße 6 soll aus dem Ortszentrum von Cossebaude verlegt werden, um die Anwohner von Lärm und Dreck zu entlasten. Von der geplanten Trasse B6neu werden aber die Belange von Anwohnern mehrerer Ortschaften und Stadtteile wie Mobschatz, Stetzsch oder Kemnitz berührt, so die Bürgerinitiative. Die Betroffenen wollen Forderungen formulieren, die die Auswirkungen so gering wie möglich halten sollen.

Stadtrat befasst sich mit städtischen Zielen

Der Stadtrat wird sich nach Plänen der Stadtverwaltung am 15. Dezember mit der Verlegung der Bundesstraße befassen und den Oberbürgermeister beauftragen, mehrere städtische Zielstellungen zu formulieren. So soll das Tierheim in Stetzsch einen effektiven Lärmschutz und Ersatzflächen erhalten. Auch betroffene Kleingartensparten sollen geeignete Flächen angeboten bekommen. Schließlich fordert die Stadt eine Brücke am Haltepunkt Stetzsch, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. Schließlich soll der Oberbürgermeister ein Konzept für die alte B6 erarbeiten, das eine Verkehrsberuhigung zum Ziel hat.

Planfeststellung soll 2023 beginnen

Die Straße soll von der Bundesgesellschaft DEGES gebaut werden, die 2023 das Planfeststellungsverfahren einleiten will. Die Forderungen der Bürgerinitiative gehen deutlich über die von der Stadtverwaltung formulierten Ziele hinaus. So soll in Cossebaude ein Tunnel für die neue Straße errichtet werden. Auch künftig sollen Autos die Gleise der Deutschen Bahn am Urnenfeld passieren können, so eine weitere Forderung.