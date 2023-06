﻿Wie soll der Neubau für den Landtag in Dresden aussehen?

Dresden. Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) fordert einen internationalen Architektenwettbewerb für den Neubau des Sächsischen Landtags am Elbufer. Der Altbau des Landtags soll saniert werden, dafür will der Freistaat nach aktuellen Plänen einen kleineren Neubau auf der Freifläche vor dem Erlwein-Speicher errichten. Dort sollen Landtagsabgeordnete vorübergehend mit ihren Mitarbeitern einziehen, wenn deren Büros im Altbau saniert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ärger mit Neubauplänen eingehandelt

Ursprünglich wollte der Freistaat einen neuen Landtag im Packhofgelände errichten, der nach der Sanierung als Behördenzentrum genutzt werden sollte. Dazu hat sich das Land auf ein kompliziertes Tauschgeschäft eingelassen, um die Flächen im sogenannten Künstlerviertel in seinen Besitz bringen zu können. Doch diese Neubaupläne wurden inzwischen als zu teuer verworfen. Zuvor hatte sich der Freistaat noch jede Menge Ärger eingehandelt, weil der Neubau als Hochhaus geplant war und historische Sichtachsen gestört hätte.

Im sensibelsten Bereich von Dresden

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Sächsische Landtag seine Neubauambitionen jetzt in den sensibelsten Bereich in Dresden, den Uferbereich der Elbe, verlagert hat“, erklärte Torsten Kulke, Vorstandsvorsitzender der GHND. Der Stararchitekt Professor Peter Kulka, der schon den Landtag entworfen hatte, wurde mit der Gestaltung des Neubaus beauftragt. In der Gestaltungskommission hatte Kulka vor kurzem einen ersten Vorentwurf vorgestellt und erklärt: „Es ist eine bescheidene, schlichte Fassade. Es ist ein uneitler Bau.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großen, internationalen Wettbewerb ausloben

Bei Kommissionsmitgliedern aus den Reihen des Stadtrats stieß die Gestaltungsidee auf Kritik. Kulke erklärt nun: „Üblicherweise sind für derartige Neubaumaßnahmen des Freistaates Sachsen größere Wettbewerbe vorgegeben. Gerade in dem sensibelsten Bereich der Dresdner Altstadt in Blickweite der weltberühmten Silhouette ist dieses Vorgehen mehr als gerechtfertigt.“ Die GHND fordere den Sächsischen Landtag auf, einen großen internationalen Wettbewerb auszuloben, um die höchste architektonische und städtebauliche Qualität für diesen Ort sicherzustellen.

Öffentliche Beteiligung sicherstellen

„Wir erwarten, dass eine ausreichende öffentliche Beteiligung sichergestellt wird. Hier soll mit Steuergelderngebaut werden“, erklärte Kulke. Darüber hinaus sei der Sächsische Landtag das Aushängeschild des Freistaates Sachsen und habe eine entsprechende Repräsentationsfunktion. „Wir fordern die Stadt Dresden auf, von ihrem Planungsrecht Gebrauch zu machen und die Durchführung des Wettbewerbes einzufordern.“

Zuvor hatte bereits der Grünen-Landtagsabgeordnete und -Stadtrat Thomas Löser einen Wettbewerb für die Gestaltung des Neubaus gefordert. An dieser prominenten Stelle müsse es eine Auswahl verschiedener Ideen und Entwürfe geben, hatte Löser erklärt.

DNN