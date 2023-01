﻿Verkehrswende mit Tempolimit: So entwickelt sich in Dresden die Autoflotte

Dresden. Die Einwohnerzahl in Dresden stagnierte in der Vergangenheit. Damit ist auch die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge relativ stabil geblieben. Das geht aus Zahlen hervor, die die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage zusammengestellt hat. Eine wahre Mobilitätswende ist daran nicht abzulesen.

Kfz-Zulassungszahlen in Dresden stabil

Ende vergangenen Jahres waren in Dresden insgesamt 296 272 Fahrzeuge zugelassen (Stand 12.12.). Mitte Dezember des Vorjahres waren es 296 095 Fahrzeuge. Die Zahl ist also weitgehend stabil geblieben. Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hat das schon mal dahingehend interpretiert, dass bei größerer Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und relativ gleichbleibender Fahrzeugzahl, die Autos offenbar noch mehr herumstehen als in früheren Jahren ohnehin schon.

Mehr Hänger zugelassen

Die Stadt listet aktuell 231 885 zugelassene PKW auf, das waren vor einem Jahr noch 233 211, ein Minus von 1326 Fahrzeugen also. Die Zahl der Busse gibt die Stadt konstant mit 379 an. Dass die Gesamtzahl der Fahrzeuge dennoch relativ konstant blieb, geht vor allem auf eine deutlich größere Zahl an zugelassenen Anhängern zurück, die von 22 558 auf 23 582 anstieg. Ob die Dresdner damit nun stärker an- oder abgehängt sind, ist wahrscheinlich Betrachtungssache. Auf jeden Fall sind sie wohl noch etwas individueller unterwegs als im Motorisierten Individualverkehr (MIV) ohnehin schon. 16 682 zugelassene Kräder gab es vor einem Jahr, in diesem Jahr waren es 17 231 Zweiräder. Elektroräder tauchen in dieser Statistik nicht auf.

Wie viele E-Autos sind in Dresden zugelassen?

Dafür gibt es Auskunft über E-Autos. „Die Zulassungen von Fahrzeugen mit einem Elektro- oder Hybrid-Antrieb nehmen weiterhin zu, Verbrenner sind weiter rückläufig“, heißt es aus der Stadtverwaltung. 13 663 zugelassene Fahrzeuge könnten mit elektrischer Energie unterwegs sein. Neben internen Hybriden (8201) und Plug-in-Hybriden (2901) sind das auch 2562 reine Elektro-Autos. Ein Jahr zuvor zählte die Stadt 8494 Hybride, davon 2212 Plug-in, und 1780 ausschließliche Stromer. Auto-Papst Ferdinand Dudenhöffer rechnet aufgrund gekappter Förderung mit einem starken Rückgang des E-Auto-Verkaufs in Deutschland. Hohe Strompreise würden ein Übriges tun, viel Kohlestrom reduziert zudem den Ökovorteil der Elektrischen. Unter Herstellern wird die Prognose von Dudenhöffer, dem Chef des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg, nicht gänzlich geteilt.

Sind E-Autos besonders brandgefährdet?

Sind Elektro-Autos gefährlicher als Verbrenner? Anderenorts mussten schon Richter den Weg in die Tiefgarage einer Eigentümergemeinschaft frei machen, weil sich jemand Sorgen über Brandgefahren gemacht hatte. Auch der ADAC diskutiert diese Frage, kann jedoch keine höhere Gefährdung erkennen. Der Automobilclub rät jedoch Rettungskräften für den Einsatz bei Unfällen oder Bränden zu besonderer Ausbildung. Die Dresdner Feuerwehr ist gelassen.

Feuerwehr hat Batterie besonders im Fokus

Die größte Gefahr bei einem E-Auto Brand ist laut hiesiger Floriansjünger, wenn die Batterie zerstört oder beschädigt wird. Dies löse eine Kettenreaktion aus, „bei der man nicht mehr viel retten kann“. Es würden sich Temperaturen von mehreren 100 Grad entwickeln. Teilweise müsse „über Stunden mit kaltem Wasser gekühlt werden“. Der Schutz der Fahrzeugbatterie habe deshalb beim Vorgehen der Einsatzkräfte eine hohe Priorität. In den letzten fünf Jahren gab es jedoch erst einen solchen Brand. Dabei war ein E-Auto durch das Feuer an einem anderen Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen worden.

Verbrennerzahl in Dresden leicht rückläufig

Vor einem Jahr waren in Dresden 63 610 Diesel-Autos, 155 897 Benziner und 1755 andere Verbrenner zugelassen. Das waren insgesamt 221 262 Fahrzeuge. In diesem Jahr sind es insgesamt nur noch 216 604, 62 454 müssen davon an die Diesel-Zapfsäule und 152 394 brauchen Otto-Kraftstoff. Das sind immerhin 1156 Selbstzünder und 4658 Fremdzünder weniger.

Hitliste der Dresdner Autos: VW, Skoda und Ford

Wie im Vorjahr wird die Fahrzeug-Hitliste von Volkswagen (55 195), Skoda (18 885) und Ford (17 042 Fahrzeuge) angeführt. Dahinter haben BMW (14 861) und Opel (14 686 Fahrzeuge) die Plätze getauscht. Spezielle Liebhaberstücke tauchen erst ganz am Ende der Liste auf. Es dürften wohl vor allem Menschen mit Sammlerherz sein, die zur stetig steigenden Zahl der Trabis und Wartburgs in Dresden beitragen. 566 „Plastikbomber“ und 204 Autos mit dem Namenszug des Eisenacher Wahrzeichens sind in Dresden zugelassen. So fährt zumindest ein bisschen Unesco-Weltkulturerbe durch Dresden, sicher gelegentlich auch über die Waldschlößchenbrücke. Im Jahr zuvor war der Trabant 549 Mal registriert, der Wartburg kam auf 195 Autos. Irgendetwas von Sammlerleidenschaft steckt bestimmt auch dahinter, dass es immer mehr Ferraris (52, plus 6), Rolls-Royce (14, plus 2) und Lamborghinis (17 plus 3) auf Dresdner Straßen gibt.

Kein „DD“: Ungewöhnliche Kennzeichen

Noch seltener sind bestimmte Autos zu beobachten, wenn auf ihre Kennzeichen geachtet wird. Zweibrücken aus der Südwestpfalz (Kennzeichen ZW), Wittmund (Niedersachsen/WTM) oder USI, das von 1956 bis 1972 für den Landkreis Usingen in Hessen stand, aber heute wieder ausgegeben wird, sind in Dresden aktuell nur einmal vertreten. Sie dürfen spezielles Heimatgefühl verströmen, wenn das Auto samt Halter zugewandert ist. Die Liste der in Dresden zugelassenen Autos mit „fremdem“ Kennzeichen führen allerdings – buchstäblich naheliegender Weise – die Landkreise MEIßen, PIRna und BautZen an. Vor einem Jahr lag Pirna noch vor Meißen. Mit 1553 (MEI) zu 1534 (PIR) liegen sie praktisch Kopf an Kopf. Die Bautzner bringen es dann gerade noch ein bisschen mehr als die Hälfe (850). Insgesamt sind in Dresden mittlerweile 15178 Fahrzeuge ohne „Unterscheidungskennzeichen DD“ zugelassen. Tendenz steigend.