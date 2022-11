﻿Wie sich die Politik in Dresden in eine ausweglose Situation manövrierte

Dresden. Was ist das bloß für ein Spiel, das da in Dresden gespielt wird, fragen sich Beobachter von auswärts irritiert. Seit Monaten gelingt es nicht, fünf vakante Bürgermeisterposten zu besetzen. Oder vier. Oder sechs. Je nach aktueller Diskussionslage. Die Fronten sind verhärtet, es zeichnen sich Verletzungen ab, die bis zur Kommunalwahl 2024 schwer verheilen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Oberbürgermeister will seine Machtposition ausbauen

Auf der einen Seite steht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der die OB-Wahl im Juli gewonnen hat und nun die Muskeln spielen lässt. Hilbert will, daran lässt er wenig Zweifel, seine Machtposition ausbauen. Erst wollte er das Finanzressort mit der FDP-Landesvorsitzenden Anita Maaß besetzen. Jetzt will Hilbert die Finanzen in seinem Geschäftsbereich verorten und damit durchregieren, wie seine Kritiker befürchten.

Kann ein Oberbürgermeister durchregieren?

Kann ein Oberbürgermeister am Stadtrat vorbei regieren? Durchaus. Vorlagen werden als alternativlos dargestellt oder immer wieder eingebracht und zurückgezogen, wenn Mehrheiten wackeln. Bis es passt. So geschehen bei der Anmietung des Neubaus Annenhöfe für das Schulamt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geht es auch ohne Bürgermeister?

Mehr Macht und auch die Erfüllung von Wahlversprechen, vermuten Kritiker als Motivation für das Handeln des OB, der vollmundig erklärte, Dresden könne auch gerne mal eine längere Zeit ohne Beigeordnete auskommen. Unternehmen vergleichbarer Größe würden auch nur von drei Vorständen geführt, die mit ihm als Stadtoberhaupt und den verbliebenen Beigeordneten Jan Donhauser (CDU) und Stephan Kühn (Grüne) vorhanden seien. Die Stadt verfüge über tüchtige Amtsleiter, die es schon richten würden.

SPD: „Wir brauchen die politische Steuerungsebene“

Der Aufschrei in den Stadtratsfraktionen war laut, als Hilbert so daherkam. Amtsleiter als Vertreter der Beigeordneten? „Der Gesetzgeber hat bewusst eine politische Steuerungsebene eingebaut“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. „Und die brauchen wir auch dringend, damit es keine Alleinherrschaft im Rathaus geben wird.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bürgermeister sind doch keine Schachfiguren“

Die SPD beharrt darauf, dass Finanzbürgermeister a. D. Peter Lames weiter einen wesentlichen Teil des Geschäftsbereichs Finanzen, Personal und Recht verantwortet. Zuletzt hatten die Sozialdemokraten der CDU die Finanzen im Tausch gegen das Amt für Brand- und Katastrophenschutz angeboten. Hilbert hatte mit Lames andere Pläne und wollte den promovierten Juristen auf das Ressort Ordnung und Sicherheit setzen. „Bürgermeister sind doch keine Schachfiguren, die man beliebig hin- und herschieben kann“, meint Frohwieser.

Eine gewisse Beliebigkeit

Es ist eine gewisse Beliebigkeit in Hilberts Agieren, die den politischen Raum so ärgert. Erst konnte sich der OB eine Zusammenarbeit mit Umweltbürgermeisterin a. D. Eva Jähnigen (Grüne) nicht mehr vorstellen. Die zugefügten Verletzungen im Wahlkampf seien zu groß. Jetzt wiederum will Hilbert Jähnigen mit dem Ressort Umwelt, Ordnung und Sicherheit betrauen. In einer Variante mit nur noch sechs Bürgermeistern, bei der die SPD leer ausginge.

Einzelne Bestandteile aus dem Bündnis lösen

Die Sozialdemokraten haben sich verzockt, hieß es hinter vorgehaltener Hand. „Wir zeigen Haltung“, hält Frohwieser dagegen, „und ich kann nicht akzeptieren, dass man dafür mit dem Finger auf uns zeigt.“ Hilbert versuche in dem Machtpoker immer wieder, einzelne Bestandteile herauszulösen aus dem Bündnis zwischen Grünen, Linken, CDU und SPD, das die Fraktionen 2020 geschlossen hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne und CDU haben von Absprache profitiert

Grüne und Union haben von dem „Bürgermeister-Pakt“ der vier Fraktionen bereits profitiert. Donhauser wäre nicht Bildungsbürgermeister und Kühn nicht Baubürgermeister, wenn sich die vier Fraktionen 2020 nicht auf die Verteilung der Ämter geeinigt hätten. Offiziell ist der Pakt nach wie vor gültig, inoffiziell ist zu hören, dass man angesichts der Realitäten auf einen Partner verzichten müsse.

Sie bekommen es nicht hin

Die Realität ist, dass Wahlsieger Hilbert ein Veto-Recht bei der Besetzung der Posten hat, wenn die Bürgermeister-Koalition keine Zweidrittel-Mehrheit hinbekommt. Sie bekommen es nicht hin, auch nicht mit den Stimmen der Dissidenten-Fraktion, es reicht einfach nicht. So dass Hilbert Zugeständnisse einfordern kann und sich am längeren Hebel wähnt.

Es geht darum, das Gesicht zu wahren

Sie werden verhandeln bis zum Donnerstag, jetzt geht es ja nicht mehr nur noch um die Sache. Sondern auch darum, das Gesicht zu wahren. Hilbert würde zur lahmen Ente werden, wenn er nach drei Monaten Machtpoker die alte Rathausmannschaft durchwinken würde. Aber auch die Fraktionen haben viel zu verlieren, wenn sie ihre Vereinbarung jetzt aufkündigen. Wie soll ein Haushalt mit breiter Mehrheit beschlossen werden, wenn bei der Postenvergabe Fetzen fliegen und Türen knallen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politische Kraft wird verplempert

Eine ausweglose Situation, in die sich die Beteiligten hineinmanövriert haben. Es wird jemand Federn lassen müssen. Im Moment ist es der Ruf der Landeshauptstadt Dresden, die auswärts als Paradebeispiel gilt für ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen, das tief gespalten ist und alle politische Kraft, die in die Bewältigung multipler Krisen fließen müsste, für einen Streit ums Personal verplempert. Monatelang.

Gerade läuft es für Hilbert

Hilberts einzige Vision sei die, Oberbürgermeister zu sein. Mehr habe der Mann nicht im Köcher, sagen Kritiker. Verkehrswende: Fehlanzeige. Energiewende: Fehlanzeige. Abfallentsorgungskonzept: Fehlanzeige. Die Stadt habe anderes verdient. Aber die Stadt hat Hilbert gewählt und für Hilbert läuft es. Gerade erst hat Infineon eine Milliardeninvestition verkündet, die Steuereinnahmen fließen, Dresden will 2033 die Bundesgartenschau (Buga) ausrichten. Hilbert schlägt dem Stadtrat schon den Ankauf von Grundstücken für das Großereignis vor, ohne eine Grundsatzentscheidung pro Buga herbeigeführt zu haben. Regiert da schon einer durch?